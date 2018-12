сегодня



TRIBULATION выпускают ЕР



TRIBULATION пятнадцатого февраля на Century Media на виниле выпустят ЕР Melancholia. Ер будет доступен в следующих вариантах:



- Black vinyl

- Transp. magenta vinyl - limitded to 100 copies worldwide, only available at CMDistro EU

- Clear vinyl - limited to 200 copies worldwide

- Dark green vinyl - limited to 100 copies worldwide, only available at Kingsroad

- Transp. red vinyl - limited to 100 copies worldwide, exclusively available through the band



Трек-лист:



Side A:

"Melancholia" (album version)

"Melancholia" (Steingrim remix)

"Melancholia" (Author & Punisher remix)

"Pay The Man"



Side B:

"Holy Libations" (demo)

"The Motherhood Of God" (demo)

"Winds" (demo)













