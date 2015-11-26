TRIBULATION стали лауреатами шведской Грэмми

TRIBULATION получили награду в категории "Best Hard Rock/Metal" («Лучший хард-рок/Металл») во время церемонии награждения на Шведской Грэмми (шведский эквивалент Грэмми), состоявшейся 7 февраля в зале Annexet в Стокгольме.
Группа была номинирована за свой последний альбом "Down Below", выпущенный в 2018 году.
Номинантами на премию "Best Hard Rock/Metal" были:
• AT THE GATES - "To Drink From The Night Itself"
• GHOST - "Prequelle"
• HARDCORE SUPERSTAR - "You Can't Kill My Rock 'N Roll"
• THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA - "Sometimes The World Ain't Enough"
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