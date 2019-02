сегодня



TRIBULATION стали лауреатами шведской Грэмми



TRIBULATION получили награду в категории "Best Hard Rock/Metal" («Лучший хард-рок/Металл») во время церемонии награждения на Шведской Грэмми (шведский эквивалент Грэмми), состоявшейся 7 февраля в зале Annexet в Стокгольме.



Группа была номинирована за свой последний альбом "Down Below", выпущенный в 2018 году.



Номинантами на премию "Best Hard Rock/Metal" были:



• AT THE GATES - "To Drink From The Night Itself"



• GHOST - "Prequelle"



• HARDCORE SUPERSTAR - "You Can't Kill My Rock 'N Roll"



• THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA - "Sometimes The World Ain't Enough"



• TRIBULATION - "Down Below"



















+3 -0









просмотров: 488