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Tribulation

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10 фев 2019 : 		 TRIBULATION стали лауреатами шведской Грэмми

23 дек 2018 : 		 TRIBULATION выпускают ЕР

19 сен 2018 : 		 Новое видео TRIBULATION

15 сен 2018 : 		 Новая песня TRIBULATION

7 авг 2018 : 		 Новый ЕР TRIBULATION выйдет осенью

19 мар 2018 : 		 Новое видео TRIBULATION

13 янв 2018 : 		 Новое видео TRIBULATION

23 дек 2017 : 		 Новое видео TRIBULATION

18 ноя 2017 : 		 Новое видео TRIBULATION

8 ноя 2017 : 		 Новые релизы TRIBULATION выйдут зимой

13 сен 2017 : 		 TRIBULATION приступили к записи

5 июн 2017 : 		 TRIBULATION расстались с барабанщиком

18 июл 2016 : 		 Дебют TRIBULATION выйдет на виниле

21 дек 2015 : 		 Новый ЕР TRIBULATION выйдет в январе

22 окт 2015 : 		 Новое видео TRIBULATION

22 апр 2015 : 		 Новое видео TRIBULATION

12 апр 2015 : 		 Новая песня TRIBULATION

19 фев 2015 : 		 Новая песня TRIBULATION

22 янв 2015 : 		 TRIBULATION планируют выпуск сингла

29 ноя 2014 : 		 TRIBULATION на Century Media Records

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TRIBULATION стали лауреатами шведской Грэмми



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TRIBULATION получили награду в категории "Best Hard Rock/Metal" («Лучший хард-рок/Металл») во время церемонии награждения на Шведской Грэмми (шведский эквивалент Грэмми), состоявшейся 7 февраля в зале Annexet в Стокгольме.

Группа была номинирована за свой последний альбом "Down Below", выпущенный в 2018 году.

Номинантами на премию "Best Hard Rock/Metal" были:

• AT THE GATES - "To Drink From The Night Itself"

• GHOST - "Prequelle"

• HARDCORE SUPERSTAR - "You Can't Kill My Rock 'N Roll"

• THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA - "Sometimes The World Ain't Enough"

• TRIBULATION - "Down Below"



TRIBULATION Wins Swedish GRAMMIS Award For 'Down Below'






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