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*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 62
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 52
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 30
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
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Tribulation

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6 сен 2024 : 		 Новое видео TRIBULATION

31 июл 2024 : 		 Новая песня TRIBULATION

26 июн 2024 : 		 Новое видео TRIBULATION

11 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления TRIBULATION

8 июн 2023 : 		 Новое видео TRIBULATION

6 апр 2023 : 		 Новое видео TRIBULATION

27 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления TRIBULATION

5 мар 2023 : 		 Кавер-версия BLUE ÖYSTER CULT от TRIBULATION

26 янв 2023 : 		 Новое видео TRIBULATION

13 сен 2022 : 		 Новое видео TRIBULATION

27 май 2022 : 		 TRIBULATION остались на Century Media Records

21 апр 2022 : 		 TRIBULATION в студии

11 фев 2021 : 		 Успехи в чартах TRIBULATION

1 фев 2021 : 		 Рассказ об издании альбома TRIBULATION

15 янв 2021 : 		 Новое видео TRIBULATION

20 дек 2020 : 		 Новое видео TRIBULATION

9 дек 2020 : 		 Из TRIBULATION ушел гитарист

15 ноя 2020 : 		 Новое видео TRIBULATION

27 авг 2020 : 		 Новый альбом TRIBULATION выйдет зимой

20 ноя 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TRIBULATION

27 окт 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TRIBULATION

29 сен 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TRIBULATION

11 сен 2019 : 		 Концертный релиз TRIBULATION выйдет осенью

16 фев 2019 : 		 Концертное видео TRIBULATION

10 фев 2019 : 		 TRIBULATION стали лауреатами шведской Грэмми

23 дек 2018 : 		 TRIBULATION выпускают ЕР
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Новое видео TRIBULATION



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Hungry Waters, новое видео TRIBULATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Sub Rosa in Æternum”, релиз которого намечен на первое ноября на Century Media Records.




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