сегодня



Успехи в чартах TRIBULATION



Новая работа TRIBULATION Where The Gloom Becomes Sound попала в чарты нескольких стран на следующие позиции:



#12 in German Album Charts

#08 in UK Official Rock & Metal Charts

#01 in Swedish Vinyl Charts

#27 in Swedish Official Charts

#09 Finnish Physical Charts

#38 in Swiss Album Charts

#65 in Austrian Album Charts







