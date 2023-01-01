8 июн 2023



Новое видео TRIBULATION



TRIBULATION представили видео на с"Hemoclysm". Этот трек включён в новый ЕР "Hamartia", выпущенный седьмого апреля на Century Media Records.



Трек-лист:



"Hamartia"

"Axis Mundi"

"Hemoclysm"

"Vengeance (The Pact)" [Blue Öyster Cult cover] http://www.tribulation.se/







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