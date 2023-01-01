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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 13
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Tribulation

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8 июн 2023 : 		 Новое видео TRIBULATION

6 апр 2023 : 		 Новое видео TRIBULATION

27 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления TRIBULATION

5 мар 2023 : 		 Кавер-версия BLUE ÖYSTER CULT от TRIBULATION

26 янв 2023 : 		 Новое видео TRIBULATION

13 сен 2022 : 		 Новое видео TRIBULATION

27 май 2022 : 		 TRIBULATION остались на Century Media Records

21 апр 2022 : 		 TRIBULATION в студии

11 фев 2021 : 		 Успехи в чартах TRIBULATION

1 фев 2021 : 		 Рассказ об издании альбома TRIBULATION

15 янв 2021 : 		 Новое видео TRIBULATION

20 дек 2020 : 		 Новое видео TRIBULATION

9 дек 2020 : 		 Из TRIBULATION ушел гитарист

15 ноя 2020 : 		 Новое видео TRIBULATION

27 авг 2020 : 		 Новый альбом TRIBULATION выйдет зимой

20 ноя 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TRIBULATION

27 окт 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TRIBULATION

29 сен 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TRIBULATION

11 сен 2019 : 		 Концертный релиз TRIBULATION выйдет осенью

16 фев 2019 : 		 Концертное видео TRIBULATION

10 фев 2019 : 		 TRIBULATION стали лауреатами шведской Грэмми

23 дек 2018 : 		 TRIBULATION выпускают ЕР

19 сен 2018 : 		 Новое видео TRIBULATION

15 сен 2018 : 		 Новая песня TRIBULATION

7 авг 2018 : 		 Новый ЕР TRIBULATION выйдет осенью

19 мар 2018 : 		 Новое видео TRIBULATION
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|||| 8 июн 2023

Новое видео TRIBULATION



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TRIBULATION представили видео на с"Hemoclysm". Этот трек включён в новый ЕР "Hamartia", выпущенный седьмого апреля на Century Media Records.

Трек-лист:

"Hamartia"
"Axis Mundi"
"Hemoclysm"
"Vengeance (The Pact)" [Blue Öyster Cult cover]




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