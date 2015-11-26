сегодня



Из TRIBULATION ушел гитарист



После 16 лет в TRIBULATION Jonathan Hultén объявил о своём уходе из коллектива.



«После 16 лет творческого, экспрессивного, художественного и духовного обмена и сотрудничества Jonathan Hultén решил покинуть группу, чтобы в будущем заняться тем, что его ждёт в жизни. Мы знаем, что что бы он ни решил делать в будущем, он будет делать это с таким же искренним, погружённым в себя и скрупулёзным способом, с каким он справлялся со всеми испытаниями и невзгодами, которые несут в себе TRIBULATION, и мы искренне желаем ему удачи в этих начинаниях.



Идея и концепция смерти и возрождения всегда играли большую роль в мифах группы, и в то время как Jonathan уходит, оставляя большой след в том, что создало, поддерживало и питало существо, которым является TRIBULATION, мы уверены в нашем видении грядущих времён, и мы построим что-то новое и вновь оседлаем пугающие, но мощные волны творческой неопределённости в новом десятилетии!



Vetera transierunt: ecce facta sunt omnia nova».



Jonathan Hultén:



«Друзья. После 16 лет совместной игры пришло время расстаться с TRIBULATION. В течение некоторого времени я колебался между сомнениями и решительностью в повторяющемся вопросе о том, правильный ли я человек в правильном месте, и в конце концов это и есть тот вывод, к которому я пришёл. В этом году стало как никогда ясно, что прежде всего я должен следовать своему сердцу, а не разуму — даже если это означает уйти от многих вещей, которые я люблю делать, и от людей, которых я люблю. Жизнь слишком коротка, чтобы не следовать её позывам, невзирая на то, куда всё это может привести. Я не знаю, что ждёт меня в будущем, единственное, что я знаю, это то, что я должен попытаться жить так, чтобы достичь счастья.



Я желаю Johannes'у, Adam'у и Oscar'у всего самого лучшего в мире. Я с нетерпением жду, когда они продолжат свой приключенческий круиз на корабле TRIBULATION и переживут все славные моменты, которые встретят на своем пути. Я также очень рад передать факел удивительному Joseph'у Tholl'у, одному из моих любимых авторов песен всех времён. Волшебство, которое он привнесёт в Trib, будет бесценным сокровищем, и я не мог представить себе лучшего дополнения к группе.



И самое главное — хочу выразить благодарность всем, кто поддерживал, ценил и помогал нам на протяжении многих лет. Я благодарю вас от всей души, вы совершили это путешествие в то, что было. Спасибо за всё!



Однако это не прощание. Я не перестану создавать музыку и творить, пока в этом теле осталось сердцебиение, это сулит всем надежду. С любовью...»



Joseph Tholl:



«Как давнему поклоннику и другу группы мне грустно видеть, что Jonathan уходит, но это также для меня честь, и я буду бережно относиться к его великолепной работе. Я очень рад присоединиться к этому собранию старых друзей и с нетерпением жду возможности стать частью того, что ждёт TRIBULATION в будущем».





+0 -0



просмотров: 220

