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Tribulation

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9 дек 2020 : 		 Из TRIBULATION ушел гитарист

15 ноя 2020 : 		 Новое видео TRIBULATION

27 авг 2020 : 		 Новый альбом TRIBULATION выйдет зимой

20 ноя 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TRIBULATION

27 окт 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TRIBULATION

29 сен 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TRIBULATION

11 сен 2019 : 		 Концертный релиз TRIBULATION выйдет осенью

16 фев 2019 : 		 Концертное видео TRIBULATION

10 фев 2019 : 		 TRIBULATION стали лауреатами шведской Грэмми

23 дек 2018 : 		 TRIBULATION выпускают ЕР

19 сен 2018 : 		 Новое видео TRIBULATION

15 сен 2018 : 		 Новая песня TRIBULATION

7 авг 2018 : 		 Новый ЕР TRIBULATION выйдет осенью

19 мар 2018 : 		 Новое видео TRIBULATION

13 янв 2018 : 		 Новое видео TRIBULATION

23 дек 2017 : 		 Новое видео TRIBULATION

18 ноя 2017 : 		 Новое видео TRIBULATION

8 ноя 2017 : 		 Новые релизы TRIBULATION выйдут зимой

13 сен 2017 : 		 TRIBULATION приступили к записи

5 июн 2017 : 		 TRIBULATION расстались с барабанщиком

18 июл 2016 : 		 Дебют TRIBULATION выйдет на виниле

21 дек 2015 : 		 Новый ЕР TRIBULATION выйдет в январе

22 окт 2015 : 		 Новое видео TRIBULATION

22 апр 2015 : 		 Новое видео TRIBULATION

12 апр 2015 : 		 Новая песня TRIBULATION

19 фев 2015 : 		 Новая песня TRIBULATION
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Из TRIBULATION ушел гитарист



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После 16 лет в TRIBULATION Jonathan Hultén объявил о своём уходе из коллектива.

«После 16 лет творческого, экспрессивного, художественного и духовного обмена и сотрудничества Jonathan Hultén решил покинуть группу, чтобы в будущем заняться тем, что его ждёт в жизни. Мы знаем, что что бы он ни решил делать в будущем, он будет делать это с таким же искренним, погружённым в себя и скрупулёзным способом, с каким он справлялся со всеми испытаниями и невзгодами, которые несут в себе TRIBULATION, и мы искренне желаем ему удачи в этих начинаниях.

Идея и концепция смерти и возрождения всегда играли большую роль в мифах группы, и в то время как Jonathan уходит, оставляя большой след в том, что создало, поддерживало и питало существо, которым является TRIBULATION, мы уверены в нашем видении грядущих времён, и мы построим что-то новое и вновь оседлаем пугающие, но мощные волны творческой неопределённости в новом десятилетии!

Vetera transierunt: ecce facta sunt omnia nova».

Jonathan Hultén:

«Друзья. После 16 лет совместной игры пришло время расстаться с TRIBULATION. В течение некоторого времени я колебался между сомнениями и решительностью в повторяющемся вопросе о том, правильный ли я человек в правильном месте, и в конце концов это и есть тот вывод, к которому я пришёл. В этом году стало как никогда ясно, что прежде всего я должен следовать своему сердцу, а не разуму — даже если это означает уйти от многих вещей, которые я люблю делать, и от людей, которых я люблю. Жизнь слишком коротка, чтобы не следовать её позывам, невзирая на то, куда всё это может привести. Я не знаю, что ждёт меня в будущем, единственное, что я знаю, это то, что я должен попытаться жить так, чтобы достичь счастья.

Я желаю Johannes'у, Adam'у и Oscar'у всего самого лучшего в мире. Я с нетерпением жду, когда они продолжат свой приключенческий круиз на корабле TRIBULATION и переживут все славные моменты, которые встретят на своем пути. Я также очень рад передать факел удивительному Joseph'у Tholl'у, одному из моих любимых авторов песен всех времён. Волшебство, которое он привнесёт в Trib, будет бесценным сокровищем, и я не мог представить себе лучшего дополнения к группе.

И самое главное — хочу выразить благодарность всем, кто поддерживал, ценил и помогал нам на протяжении многих лет. Я благодарю вас от всей души, вы совершили это путешествие в то, что было. Спасибо за всё!

Однако это не прощание. Я не перестану создавать музыку и творить, пока в этом теле осталось сердцебиение, это сулит всем надежду. С любовью...»

Joseph Tholl:

«Как давнему поклоннику и другу группы мне грустно видеть, что Jonathan уходит, но это также для меня честь, и я буду бережно относиться к его великолепной работе. Я очень рад присоединиться к этому собранию старых друзей и с нетерпением жду возможности стать частью того, что ждёт TRIBULATION в будущем».



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