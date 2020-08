сегодня



Новый альбом TRIBULATION выйдет зимой



TRIBULATION выпустят новую работу, получившую название "Where The Gloom Becomes Sound", в январе следующего года на Metal Blade в США и на Century Media в остальных странах. За сведение отвечал Tom Dalgety (GHOST, OPETH, KILLING JOKE, PIXIES), а обложка доступна ниже.











