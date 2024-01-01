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MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH
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MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH
29
TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль...
27
FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale
25
TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов
18
Лидер OPETH о любви к винилам
17
все новости группы
Tribulation
Швеция
Extreme Metal
http://www.tribulation.se/
Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Tribulation-Official/169889709720460
4 окт 2024
:
Новое видео TRIBULATION
6 сен 2024
:
Новое видео TRIBULATION
31 июл 2024
:
Новая песня TRIBULATION
26 июн 2024
:
Новое видео TRIBULATION
11 май 2024
:
Профессиональное видео полного выступления TRIBULATION
8 июн 2023
:
Новое видео TRIBULATION
6 апр 2023
:
Новое видео TRIBULATION
27 мар 2023
:
Профессиональное видео с выступления TRIBULATION
5 мар 2023
:
Кавер-версия BLUE ÖYSTER CULT от TRIBULATION
26 янв 2023
:
Новое видео TRIBULATION
13 сен 2022
:
Новое видео TRIBULATION
27 май 2022
:
TRIBULATION остались на Century Media Records
21 апр 2022
:
TRIBULATION в студии
11 фев 2021
:
Успехи в чартах TRIBULATION
1 фев 2021
:
Рассказ об издании альбома TRIBULATION
15 янв 2021
:
Новое видео TRIBULATION
20 дек 2020
:
Новое видео TRIBULATION
9 дек 2020
:
Из TRIBULATION ушел гитарист
15 ноя 2020
:
Новое видео TRIBULATION
27 авг 2020
:
Новый альбом TRIBULATION выйдет зимой
20 ноя 2019
:
Фрагмент нового DVD TRIBULATION
27 окт 2019
:
Фрагмент нового DVD TRIBULATION
29 сен 2019
:
Фрагмент нового DVD TRIBULATION
11 сен 2019
:
Концертный релиз TRIBULATION выйдет осенью
16 фев 2019
:
Концертное видео TRIBULATION
10 фев 2019
:
TRIBULATION стали лауреатами шведской Грэмми
23 дек 2018
:
TRIBULATION выпускают ЕР
19 сен 2018
:
Новое видео TRIBULATION
15 сен 2018
:
Новая песня TRIBULATION
7 авг 2018
:
Новый ЕР TRIBULATION выйдет осенью
19 мар 2018
:
Новое видео TRIBULATION
13 янв 2018
:
Новое видео TRIBULATION
23 дек 2017
:
Новое видео TRIBULATION
18 ноя 2017
:
Новое видео TRIBULATION
8 ноя 2017
:
Новые релизы TRIBULATION выйдут зимой
13 сен 2017
:
TRIBULATION приступили к записи
5 июн 2017
:
TRIBULATION расстались с барабанщиком
18 июл 2016
:
Дебют TRIBULATION выйдет на виниле
21 дек 2015
:
Новый ЕР TRIBULATION выйдет в январе
22 окт 2015
:
Новое видео TRIBULATION
22 апр 2015
:
Новое видео TRIBULATION
12 апр 2015
:
Новая песня TRIBULATION
19 фев 2015
:
Новая песня TRIBULATION
22 янв 2015
:
TRIBULATION планируют выпуск сингла
29 ноя 2014
:
TRIBULATION на Century Media Records
сегодня
Новое видео TRIBULATION
Murder in Red, новое видео TRIBULATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Sub Rosa in Æternum”, релиз которого намечен на первое ноября на Century Media Records.
http://www.tribulation.se/
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Сообщений нет