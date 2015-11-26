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Dismember

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15 янв 2019 : 		 Оригинальный состав DISMEMBER соберётся вместе

16 окт 2011 : 		 DISMEMBER прекращают существование

27 июн 2011 : 		 Видео с выступления DISMEMBER

1 авг 2009 : 		 Доступен трейлер нового DVD DISMEMBER

29 июл 2009 : 		 Вышел новый DVD DISMEMBER

9 июн 2009 : 		 Доступна обложка нового DVD DISMEMBER

2 июн 2009 : 		 DISMEMBER о новом DVD

29 май 2009 : 		 DISMEMBER выпустят DVD в июне

3 фев 2008 : 		 Новая песня DISMEMBER в сети

29 янв 2008 : 		 DISMEMBER: обложка нового альбома в сети

11 дек 2007 : 		 DISMEMBER обзавелись MySpace страницей

15 ноя 2007 : 		 DISMEMBER: детали нового альбома

10 окт 2007 : 		 DISMEMBER записывают новый альбом

30 май 2007 : 		 DISMEMBER едут в турне с новым барабанщиком

23 апр 2007 : 		 DISMEMBER расстались с ударником

13 дек 2005 : 		 DISMEMBER: о боге, которого никогда не было

3 сен 2005 : 		 DISMEMBER: место басиста вакантно

7 июл 2005 : 		 DISMEMBER: в августе снова в студию

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Оригинальный состав DISMEMBER соберётся вместе



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DISMEMBER соберутся вместе для выступления на Scandinavia Deathfest 2019, который будет проходить с 11 по 12 октября в Kraken Sthlm и Slaktkyrkan, Стокгольм, Швеция.



Original DISMEMBER Lineup To Perform At SCANDINAVIA DEATHFEST 2019




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Exceptional


15 янв 2019, 15:38		Нафига?

ВоваУпоров


15 янв 2019, 15:45		В Кракене


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