10 янв 2023



DISMEMBER думают о новой музыке



Барабанщик DISMEMBER Fred Estby в недавней беседе подтвердил, что группа рассматривает вариант написания нового материала:



«Мы обсуждаем возможность создания новой музыки. Вопрос только в том — когда. На данный момент, из-за пандемии и всего прочего, в этом году были только те концерты, которые были запланированы на 2019 и 2020 годы. Мы их провели, и, естественно, есть металлические фестивали, особенно в Европе, которые работают так: как только они заканчиваются, они уже продают билеты на следующий год. Так что у нас скоро будет парочка выступлений, и это будет очень круто. Но мы также думаем о том, чтобы записать еще что-нибудь».







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