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*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 69
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 28
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 23
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 22
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Dismember

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10 янв 2023 : 		 DISMEMBER думают о новой музыке

8 июл 2022 : 		 DISMEMBER на NUCLEAR BLAST RECORDS

14 окт 2019 : 		 Оригинальный состав DISMEMBER выступил на фестивале

15 янв 2019 : 		 Оригинальный состав DISMEMBER соберётся вместе

16 окт 2011 : 		 DISMEMBER прекращают существование

27 июн 2011 : 		 Видео с выступления DISMEMBER

1 авг 2009 : 		 Доступен трейлер нового DVD DISMEMBER

29 июл 2009 : 		 Вышел новый DVD DISMEMBER

9 июн 2009 : 		 Доступна обложка нового DVD DISMEMBER

2 июн 2009 : 		 DISMEMBER о новом DVD

29 май 2009 : 		 DISMEMBER выпустят DVD в июне

3 фев 2008 : 		 Новая песня DISMEMBER в сети

29 янв 2008 : 		 DISMEMBER: обложка нового альбома в сети

11 дек 2007 : 		 DISMEMBER обзавелись MySpace страницей

15 ноя 2007 : 		 DISMEMBER: детали нового альбома

10 окт 2007 : 		 DISMEMBER записывают новый альбом

30 май 2007 : 		 DISMEMBER едут в турне с новым барабанщиком

23 апр 2007 : 		 DISMEMBER расстались с ударником

13 дек 2005 : 		 DISMEMBER: о боге, которого никогда не было

3 сен 2005 : 		 DISMEMBER: место басиста вакантно

7 июл 2005 : 		 DISMEMBER: в августе снова в студию
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|||| 10 янв 2023

DISMEMBER думают о новой музыке



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Барабанщик DISMEMBER Fred Estby в недавней беседе подтвердил, что группа рассматривает вариант написания нового материала:

«Мы обсуждаем возможность создания новой музыки. Вопрос только в том — когда. На данный момент, из-за пандемии и всего прочего, в этом году были только те концерты, которые были запланированы на 2019 и 2020 годы. Мы их провели, и, естественно, есть металлические фестивали, особенно в Европе, которые работают так: как только они заканчиваются, они уже продают билеты на следующий год. Так что у нас скоро будет парочка выступлений, и это будет очень круто. Но мы также думаем о том, чтобы записать еще что-нибудь».




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