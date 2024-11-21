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Барабанщик DISMEMBER: «Никто не бросит работу ради группы»



Fred Estby и David Blomqvist недавно поговорили с 69 Faces Of Rock, и, в частности, ответили на вопрос, почему решили собраться вновь.



Fred: «Я переехал в Соединенные Штаты в 2016 году. Я гастролировал — я звукорежиссер, поэтому у меня было много работы в качестве главного за звуковым пультом для других групп, я гастролирую с другими группами. И люди иногда подходили ко мне и спрашивали: «Ты Fred из DISMEMEBER?». Я такой: «Да, а что?» «Вы должны снова гастролировать. Вы должны снова играть». А я такой: «Да ну, пофиг». Люди так говорят, но на самом деле не подразумевают этого. Но через пару лет, примерно в 2017 году, я подумал: «О, возможно, есть реальный интерес, достаточно большой, чтобы мы могли подумать о совместном выступлении». И тогда мы не все были на одной волне, но мы отпустили ситуацию. Даже почти забыли об этой идее. Но потом, примерно в 2018 году, мы начали получать реальные предложения выступить на фестивалях и так далее. И люди фактически говорили: «Всё, что вы хотите, всё, что вам нужно в пределах разумного, мы хотим, чтобы вы сыграли». Так что мы наконец-то сошлись на одной волне, все вместе, и сказали: "Да, давайте сделаем это снова. Посмотрим, что из этого выйдет"».



На вопрос о том, что он и другие участники DISMEMBER сейчас делают по-другому, чем раньше, Fred сказал:



«Мы не проводим длительных туров. Мы не даем больше двух концертов за один уикэнд. Если мы снова начнем гастролировать, вы столкнетесь с плохими сторонами отрыва от семьи, дома и работы, а вы не можете отрываться от работы. У всех нас теперь есть карьера, от которой мы не хотим отказываться. Так что это номер один. Второе — мы пообещали друг другу, что любое шоу или любое решение, которое мы принимаем для будущего группы, должно быть — все должны быть в деле, все пятеро. Если такого согласия нет, значит решение не принимается. И номер три — мы сказали, что если это не приносит удовольствия, то мы не должны этого делать. Нам нужно знать, что мы получаем столько же удовольствия, сколько получали, когда только начинали, что мы улыбаемся, что вокруг шоу, где мы выступаем, больше позитива, чем негатива. Это было очень важно для нас. Поэтому мы и продолжаем в том же духе. Люди говорят: «О, вы должны приехать к нам на гастроли». Или: «Если бы вы гастролировали, мы могли бы нести немного меньшие расходы за то, что вы приезжаете играть. И тогда вы сможете организовать больше концертов и всё такое». Да, но в этом-то и проблема. Тогда ты начинаешь идти на компромисс со своими условиями. Так что мы никогда не станем так поступать. Мы никогда не будем гастролировать. Если мы и сыграем больше двух концертов за неделю, это будет очень редко, и это должно быть нечто особенное. В противном случае мы будем продолжать в том же духе. И это доставляет удовольствие нам, зрителям, и мы также знаем, что все концерты, которые мы играем, будут хорошего качества».



Что касается возможности выхода нового альбома DISMEMBER, Fred сказал:



«Да, то есть, у нас уже есть материал. Мы говорим о создании альбома. Вопрос только в том, когда, где и как, потому что мы не живем... Я живу в США, Richard [Cabeza, бас] живет в Бельгии, остальные трое ребят живут в Швеции, так что нам просто нужно всё хорошо спланировать. Кроме того, мы всё еще получаем предложения играть около 10 концертов в год, и это то, на что мы готовы. На самом деле, мы не можем давать больше, чем десяток шоу за год. Так что пока эти предложения продолжают поступать, нам трудно отказаться от них ради записи альбома, потому что мы также хотим играть вживую. Так что, думаю, нам придется попытаться что-то спланировать, но мы уже обсуждаем, как это сделать. Так что посмотрим».



David добавил: «Все в группе, конечно, хотят записать новый альбом. Это не значит, что мы лишь устраиваем шоу лучших хитов и получаем деньги. Я наслаждаюсь этим больше, чем раньше. Мне безумно весело. Как сказал Fred, теперь всё происходит на наших условиях. Так что теперь это просто сплошная позитивная энергетика».







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