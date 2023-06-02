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Новости
*David Ellefson спел в DIETH 22
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*Профессиональное видео с выступления METALLICA 14
*ROGER WATERS ответил на обвинения в нацизме 12
*Новая песня FOO FIGHTERS 12
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 11
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*David Ellefson спел в DIETH 22
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 21
*Новая песня IMMORTAL 19
*Новое видео ACCEPT 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 17
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Dismember

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2 июн 2023 : 		 Трейлер бокс-сета DISMEMBER

10 янв 2023 : 		 DISMEMBER думают о новой музыке

8 июл 2022 : 		 DISMEMBER на NUCLEAR BLAST RECORDS

14 окт 2019 : 		 Оригинальный состав DISMEMBER выступил на фестивале

15 янв 2019 : 		 Оригинальный состав DISMEMBER соберётся вместе

16 окт 2011 : 		 DISMEMBER прекращают существование

27 июн 2011 : 		 Видео с выступления DISMEMBER

1 авг 2009 : 		 Доступен трейлер нового DVD DISMEMBER

29 июл 2009 : 		 Вышел новый DVD DISMEMBER

9 июн 2009 : 		 Доступна обложка нового DVD DISMEMBER

2 июн 2009 : 		 DISMEMBER о новом DVD

29 май 2009 : 		 DISMEMBER выпустят DVD в июне

3 фев 2008 : 		 Новая песня DISMEMBER в сети

29 янв 2008 : 		 DISMEMBER: обложка нового альбома в сети

11 дек 2007 : 		 DISMEMBER обзавелись MySpace страницей

15 ноя 2007 : 		 DISMEMBER: детали нового альбома

10 окт 2007 : 		 DISMEMBER записывают новый альбом

30 май 2007 : 		 DISMEMBER едут в турне с новым барабанщиком

23 апр 2007 : 		 DISMEMBER расстались с ударником

13 дек 2005 : 		 DISMEMBER: о боге, которого никогда не было

3 сен 2005 : 		 DISMEMBER: место басиста вакантно

7 июл 2005 : 		 DISMEMBER: в августе снова в студию
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|||| сегодня

Трейлер бокс-сета DISMEMBER



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DISMEMBER 21 июля выпустят лимитированный 1000 копий бокс-сет Historia Mortis 12LP, трейлер к которому доступен ниже.

DISMEMBER Announce Limited Edition Historia Mortis 12LP Box Set; Video Trailer




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2 июн 2023
rassol
Дороха-бахато!

просмотров: 191

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