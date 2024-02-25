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*SLAYER вернулись! 72
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Dismember

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DISMEMBER целиком сыграют Like An Ever Flowing Stream



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Организаторы Maryland Deathfest сообщили, что в рамках своего выступления DISMEMBER целиком сыграют альбом Like An Ever Flowing Stream

DISMEMBER To Perform Like An Ever Flowing Stream Album In Its Entirety In Brooklyn; VOMITORY, UNDERGANG, MORPHEUS DESCENDS, And MALIGNANCY To Support




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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25 фев 2024
olly71
Лучше бы 1993 или 1995 . Первый альбом у них ещё сырой был.

просмотров: 138

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