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*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 25
*DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалит... 17
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Dismember

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15 авг 2023 : 		 Обновленное видео DISMEMBER

11 авг 2023 : 		 Обновленное видео DISMEMBER

3 авг 2023 : 		 Обновленное видео DISMEMBER

2 июн 2023 : 		 Трейлер бокс-сета DISMEMBER

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16 окт 2011 : 		 DISMEMBER прекращают существование

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1 авг 2009 : 		 Доступен трейлер нового DVD DISMEMBER

29 июл 2009 : 		 Вышел новый DVD DISMEMBER

9 июн 2009 : 		 Доступна обложка нового DVD DISMEMBER

2 июн 2009 : 		 DISMEMBER о новом DVD

29 май 2009 : 		 DISMEMBER выпустят DVD в июне

3 фев 2008 : 		 Новая песня DISMEMBER в сети

29 янв 2008 : 		 DISMEMBER: обложка нового альбома в сети

11 дек 2007 : 		 DISMEMBER обзавелись MySpace страницей

15 ноя 2007 : 		 DISMEMBER: детали нового альбома

10 окт 2007 : 		 DISMEMBER записывают новый альбом

30 май 2007 : 		 DISMEMBER едут в турне с новым барабанщиком

23 апр 2007 : 		 DISMEMBER расстались с ударником

13 дек 2005 : 		 DISMEMBER: о боге, которого никогда не было

3 сен 2005 : 		 DISMEMBER: место басиста вакантно

7 июл 2005 : 		 DISMEMBER: в августе снова в студию
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|||| 15 авг 2023

Обновленное видео DISMEMBER



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"Dreaming In Red", обновленное видео группы DISMEMBER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Obscene.

Revisit DISMEMBER's "Dreaming In Red" Music Video




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15 авг 2023
IJzerklompje
*альбома Indecent and Obscene.

Ну и вот, великие Мечты в Красном тоже апскейльнули. Вообще у многих лейблов должны храниться исходные кассеты с клипами, почему б им этим не заняться, тем более это почти ничего не стоит?
15 авг 2023
rassol
Грёзы в Красном.

просмотров: 387

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