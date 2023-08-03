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*Умерла Шинейд О'Коннор 40
*Немецкой BIG 4 быть! 37
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 37
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
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Dismember

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3 авг 2023 : 		 Обновленное видео DISMEMBER

2 июн 2023 : 		 Трейлер бокс-сета DISMEMBER

10 янв 2023 : 		 DISMEMBER думают о новой музыке

8 июл 2022 : 		 DISMEMBER на NUCLEAR BLAST RECORDS

14 окт 2019 : 		 Оригинальный состав DISMEMBER выступил на фестивале

15 янв 2019 : 		 Оригинальный состав DISMEMBER соберётся вместе

16 окт 2011 : 		 DISMEMBER прекращают существование

27 июн 2011 : 		 Видео с выступления DISMEMBER

1 авг 2009 : 		 Доступен трейлер нового DVD DISMEMBER

29 июл 2009 : 		 Вышел новый DVD DISMEMBER

9 июн 2009 : 		 Доступна обложка нового DVD DISMEMBER

2 июн 2009 : 		 DISMEMBER о новом DVD

29 май 2009 : 		 DISMEMBER выпустят DVD в июне

3 фев 2008 : 		 Новая песня DISMEMBER в сети

29 янв 2008 : 		 DISMEMBER: обложка нового альбома в сети

11 дек 2007 : 		 DISMEMBER обзавелись MySpace страницей

15 ноя 2007 : 		 DISMEMBER: детали нового альбома

10 окт 2007 : 		 DISMEMBER записывают новый альбом

30 май 2007 : 		 DISMEMBER едут в турне с новым барабанщиком

23 апр 2007 : 		 DISMEMBER расстались с ударником

13 дек 2005 : 		 DISMEMBER: о боге, которого никогда не было

3 сен 2005 : 		 DISMEMBER: место басиста вакантно

7 июл 2005 : 		 DISMEMBER: в августе снова в студию
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|||| сегодня

Обновленное видео DISMEMBER



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"Soon To Be Dead", обновленное видео группы DISMEMBER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Like An Everflowing Stream

Revisit DISMEMBER's "Soon To Be Dead" Music Video




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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3 авг 2023
gravitgroove
Самая неинтересная группа в шведодете, пмсм. Вообще ноль своих идей, только и гоняли по лыжне Carcass, Bolt Thrower и Entombed
  Dislike!4
3 авг 2023
rassol
gravitgroove, не согласен. Вот Grave - у тех тупость на уровне заокеанских Incantation. А Dismember пиздатые.
Like!2
3 авг 2023
olly71
Одна из любимейших детовых групп в 1990е . С неповторимым звуком гитар. Но ушли так ушли и не хер было возвращаться былое уже не вернуть тем более им.
Like!2

просмотров: 535

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