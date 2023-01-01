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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 30
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
*Новое видео DOKKEN 24
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Dismember

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11 авг 2023 : 		 Обновленное видео DISMEMBER

3 авг 2023 : 		 Обновленное видео DISMEMBER

2 июн 2023 : 		 Трейлер бокс-сета DISMEMBER

10 янв 2023 : 		 DISMEMBER думают о новой музыке

8 июл 2022 : 		 DISMEMBER на NUCLEAR BLAST RECORDS

14 окт 2019 : 		 Оригинальный состав DISMEMBER выступил на фестивале

15 янв 2019 : 		 Оригинальный состав DISMEMBER соберётся вместе

16 окт 2011 : 		 DISMEMBER прекращают существование

27 июн 2011 : 		 Видео с выступления DISMEMBER

1 авг 2009 : 		 Доступен трейлер нового DVD DISMEMBER

29 июл 2009 : 		 Вышел новый DVD DISMEMBER

9 июн 2009 : 		 Доступна обложка нового DVD DISMEMBER

2 июн 2009 : 		 DISMEMBER о новом DVD

29 май 2009 : 		 DISMEMBER выпустят DVD в июне

3 фев 2008 : 		 Новая песня DISMEMBER в сети

29 янв 2008 : 		 DISMEMBER: обложка нового альбома в сети

11 дек 2007 : 		 DISMEMBER обзавелись MySpace страницей

15 ноя 2007 : 		 DISMEMBER: детали нового альбома

10 окт 2007 : 		 DISMEMBER записывают новый альбом

30 май 2007 : 		 DISMEMBER едут в турне с новым барабанщиком

23 апр 2007 : 		 DISMEMBER расстались с ударником

13 дек 2005 : 		 DISMEMBER: о боге, которого никогда не было

3 сен 2005 : 		 DISMEMBER: место басиста вакантно

7 июл 2005 : 		 DISMEMBER: в августе снова в студию
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|||| 11 авг 2023

Обновленное видео DISMEMBER



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"Skinfather", обновленное видео группы DISMEMBER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Indecent & Obscene

Revisit DISMEMBER's "Skinfather" Music Video




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