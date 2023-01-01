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Барабанщик DISMEMBER о новом материале



Fred Estby в недавнем интервью ответил на вопрос, тяжело ли команде, учитывая её бэк-каталог, работать над новым материалом:



«Это совсем не сложно. Дело в том, что у нас есть договор о сотрудничестве с Nuclear Blast. У нас есть возможность записать ещё один или два альбома. Отлично. Мы можем делать это когда захотим, что для нас ещё более идеально. Так что мы можем не торопиться, и мы не будем торопиться, потому что мы не собираемся выпускать что-то некачественное. Мы собираемся быть очень критичными — тем более, что прошло так много времени с момента выхода последнего альбома. И мне очень нравится альбом Dismember, в котором я даже не участвую, который вышел в 2008 году. Это отличный альбом. Если ты собираешься выпустить альбом сейчас, как воссоединившаяся группа, в две тысячи двадцать третьем, двадцать четвёртом году, тебе придётся постараться, чтобы соответствовать, наверное, как никогда ранее. Нельзя этого стесняться. Мы будем очень критичны к себе, и потребуется некоторое время, потому что мы не живём в одних и тех же городах, будто тусуемся каждый день».







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