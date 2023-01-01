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*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 51
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*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 26
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Dismember

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16 окт 2011 : 		 DISMEMBER прекращают существование

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1 авг 2009 : 		 Доступен трейлер нового DVD DISMEMBER

29 июл 2009 : 		 Вышел новый DVD DISMEMBER

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29 май 2009 : 		 DISMEMBER выпустят DVD в июне

3 фев 2008 : 		 Новая песня DISMEMBER в сети

29 янв 2008 : 		 DISMEMBER: обложка нового альбома в сети

11 дек 2007 : 		 DISMEMBER обзавелись MySpace страницей

15 ноя 2007 : 		 DISMEMBER: детали нового альбома

10 окт 2007 : 		 DISMEMBER записывают новый альбом

30 май 2007 : 		 DISMEMBER едут в турне с новым барабанщиком

23 апр 2007 : 		 DISMEMBER расстались с ударником

13 дек 2005 : 		 DISMEMBER: о боге, которого никогда не было

3 сен 2005 : 		 DISMEMBER: место басиста вакантно

7 июл 2005 : 		 DISMEMBER: в августе снова в студию
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Барабанщик DISMEMBER о новом материале



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Fred Estby в недавнем интервью ответил на вопрос, тяжело ли команде, учитывая её бэк-каталог, работать над новым материалом:

«Это совсем не сложно. Дело в том, что у нас есть договор о сотрудничестве с Nuclear Blast. У нас есть возможность записать ещё один или два альбома. Отлично. Мы можем делать это когда захотим, что для нас ещё более идеально. Так что мы можем не торопиться, и мы не будем торопиться, потому что мы не собираемся выпускать что-то некачественное. Мы собираемся быть очень критичными — тем более, что прошло так много времени с момента выхода последнего альбома. И мне очень нравится альбом Dismember, в котором я даже не участвую, который вышел в 2008 году. Это отличный альбом. Если ты собираешься выпустить альбом сейчас, как воссоединившаяся группа, в две тысячи двадцать третьем, двадцать четвёртом году, тебе придётся постараться, чтобы соответствовать, наверное, как никогда ранее. Нельзя этого стесняться. Мы будем очень критичны к себе, и потребуется некоторое время, потому что мы не живём в одних и тех же городах, будто тусуемся каждый день».

DISMEMBER Drummer FRED ESTBY On New Music -




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