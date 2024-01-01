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Вокалист DISMEMBER о новом материале



Matti Karki в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как дела у группы с новым материалом и стоит ли его ожидать:



«Я знаю, что мы должны что-то сделать. Прежде всего, мы должны или хотим сохранить наш стиль, но при этом он должен чем-то отличаться, потому что есть много групп, которые занимаются старыми вещами. Поэтому мы должны найти свою новую нишу, то, что мы делаем. Но на данный момент, я полагаю, у нас есть пара риффов. Ребята писали дома. Мы их не слышали. Мы ничего не делали. Единственное, о чем мы говорили, — да, нам нужно записать новый альбом. И мы должны найти способ записать песни в трех разных странах — Fred [Estby, барабанщик DISMEMBER] в Штатах, трое из нас в Швеции и один в Бельгии... Посмотрим, что получится, ведь мы пока только обсуждали данный вопрос».







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