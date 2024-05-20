20 май 2024



Новому альбому DISMEMBER быть!



В недавней беседе с басистом DISMEMBER Richard'ом Cabeza у него спросили, насколько вероятно появление новой музыки от группы:



«Конечно, чувак. Это произойдет. Когда, я не могу сказать прямо сейчас. Но мы обсуждали возможность написания новой музыки. Мы пишем новую музыку по отдельности, но мы еще не начали писать ее вместе как группа. Последние пару лет мы были так заняты выступлениями и прочими делами. Но я думаю, что мы становимся все ближе и ближе. Посмотрим, что будет в следующем году, в 2025-м. Может быть, мы действительно начнем записывать песни. Но сто процентов, новый альбом DISMEMBER будет. Без сомнения, без сомнения. Мы как группа предъявляем к себе очень высокие требования, чтобы выпустить новый альбом!»







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