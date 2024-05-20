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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 19
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*

Dismember

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20 май 2024 : 		 Новому альбому DISMEMBER быть!

25 фев 2024 : 		 DISMEMBER целиком сыграют Like An Ever Flowing Stream

20 окт 2023 : 		 Обновленное видео DISMEMBER

3 сен 2023 : 		 Барабанщик DISMEMBER о новом материале

15 авг 2023 : 		 Обновленное видео DISMEMBER

11 авг 2023 : 		 Обновленное видео DISMEMBER

3 авг 2023 : 		 Обновленное видео DISMEMBER

2 июн 2023 : 		 Трейлер бокс-сета DISMEMBER

10 янв 2023 : 		 DISMEMBER думают о новой музыке

8 июл 2022 : 		 DISMEMBER на NUCLEAR BLAST RECORDS

14 окт 2019 : 		 Оригинальный состав DISMEMBER выступил на фестивале

15 янв 2019 : 		 Оригинальный состав DISMEMBER соберётся вместе

16 окт 2011 : 		 DISMEMBER прекращают существование

27 июн 2011 : 		 Видео с выступления DISMEMBER

1 авг 2009 : 		 Доступен трейлер нового DVD DISMEMBER

29 июл 2009 : 		 Вышел новый DVD DISMEMBER

9 июн 2009 : 		 Доступна обложка нового DVD DISMEMBER

2 июн 2009 : 		 DISMEMBER о новом DVD

29 май 2009 : 		 DISMEMBER выпустят DVD в июне

3 фев 2008 : 		 Новая песня DISMEMBER в сети

29 янв 2008 : 		 DISMEMBER: обложка нового альбома в сети

11 дек 2007 : 		 DISMEMBER обзавелись MySpace страницей

15 ноя 2007 : 		 DISMEMBER: детали нового альбома

10 окт 2007 : 		 DISMEMBER записывают новый альбом

30 май 2007 : 		 DISMEMBER едут в турне с новым барабанщиком

23 апр 2007 : 		 DISMEMBER расстались с ударником
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|||| 20 май 2024

Новому альбому DISMEMBER быть!



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В недавней беседе с басистом DISMEMBER Richard'ом Cabeza у него спросили, насколько вероятно появление новой музыки от группы:

«Конечно, чувак. Это произойдет. Когда, я не могу сказать прямо сейчас. Но мы обсуждали возможность написания новой музыки. Мы пишем новую музыку по отдельности, но мы еще не начали писать ее вместе как группа. Последние пару лет мы были так заняты выступлениями и прочими делами. Но я думаю, что мы становимся все ближе и ближе. Посмотрим, что будет в следующем году, в 2025-м. Может быть, мы действительно начнем записывать песни. Но сто процентов, новый альбом DISMEMBER будет. Без сомнения, без сомнения. Мы как группа предъявляем к себе очень высокие требования, чтобы выпустить новый альбом!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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20 май 2024
IJzerklompje
Ну в целом достаточно намариновались, новый альбом было бы интересно послушать. Всё-таки меньше всех выпендриваясь, Дисмембер выдавал стабильный, ровный материал.

просмотров: 175

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