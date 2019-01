сегодня



Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, включая музыку BLACK SABBATH



Долгосрочная вражда между соседями — гитаристом LED ZEPPELIN Jimmy Page'ем и поп-звездой Robbie Williams'ом, похоже, получила новый виток, — об этом сообщает местный житель.



С 2015 года Page и Williams находится в ссоре из-за планов Williams'a построить бассейн в подвале его дома в западном Лондоне. Page уже давно утверждает, что, если план будет реализован, это может иметь «катастрофические последствия» для целостности его дома — здания, занесённого в список 1-го класса, которое расположено всего в 13 метрах от того места.



Ситуация, похоже, пришла к логическому концу только в прошлом месяце, когда Совет Кенсингтона и Челси дал Williams'у зелёный свет для продолжения работ, а советник председателя Квентин Маршалл также призвал обоих музыкантов отложить в сторону свои разногласия и обсудить проблему.



В то время представитель Page'а сказал, что гитарист будет рад встретиться с Williams'ом, но новые заявления местного жителя, известного как Джонни, ясно дают понять, что до мирового соглашения далеко.



Как сообщает The Telegraph, Джонни отправил письмо в совет, утверждая, что Williams совершил несколько странных выходок, включая громкую рок-музыку на внешних колонках, когда он видел Пейджа.



Как сказано на веб-сайте, в письме говорится:



«Комитет, возможно, не знал, что Williams включает громкую рок-музыку 70-х годов на внешних динамиках, когда он видит Page'a за пределами его дома.



Больше всего раздражает то, что мистер Williams включал рок-конкурентов — группы Black Sabbath, Pink Floyd и Deep Purple. Он, очевидно, знает, что это расстраивает мистера Page'a.



Также были сообщения о том, что Williams оделся так, чтобы быть похожим на культового фронтмена Led Zeppelin и вокалиста Robert'a Plant'a».



Как сообщают The Independent, Williams «носит длинный парик и подушку под рубашкой», намекая на то, что Плант располнел.



Пресс-секретарь Williams'a заявил The Telegraph, что эти обвинения были «полнейшей выдумкой и бессмыслицей».



Хотя поп-звезде было дано разрешение на строительство бассейна, он не может начать до тех пор, пока совет не получит гарантии относительно перемещения грунта и уровня вибрации, и на следующей встрече будет обсуждаться вопрос о том, чтобы потребовать от Williams'a залог, который не будет возвращён в случае любого повреждения собственности Page'a.





