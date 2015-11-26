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Jimmy Page

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Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, включая музыку BLACK SABBATH



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Долгосрочная вражда между соседями — гитаристом LED ZEPPELIN Jimmy Page'ем и поп-звездой Robbie Williams'ом, похоже, получила новый виток, — об этом сообщает местный житель.

С 2015 года Page и Williams находится в ссоре из-за планов Williams'a построить бассейн в подвале его дома в западном Лондоне. Page уже давно утверждает, что, если план будет реализован, это может иметь «катастрофические последствия» для целостности его дома — здания, занесённого в список 1-го класса, которое расположено всего в 13 метрах от того места.

Ситуация, похоже, пришла к логическому концу только в прошлом месяце, когда Совет Кенсингтона и Челси дал Williams'у зелёный свет для продолжения работ, а советник председателя Квентин Маршалл также призвал обоих музыкантов отложить в сторону свои разногласия и обсудить проблему.

В то время представитель Page'а сказал, что гитарист будет рад встретиться с Williams'ом, но новые заявления местного жителя, известного как Джонни, ясно дают понять, что до мирового соглашения далеко.

Как сообщает The Telegraph, Джонни отправил письмо в совет, утверждая, что Williams совершил несколько странных выходок, включая громкую рок-музыку на внешних колонках, когда он видел Пейджа.

Как сказано на веб-сайте, в письме говорится:

«Комитет, возможно, не знал, что Williams включает громкую рок-музыку 70-х годов на внешних динамиках, когда он видит Page'a за пределами его дома.

Больше всего раздражает то, что мистер Williams включал рок-конкурентов — группы Black Sabbath, Pink Floyd и Deep Purple. Он, очевидно, знает, что это расстраивает мистера Page'a.

Также были сообщения о том, что Williams оделся так, чтобы быть похожим на культового фронтмена Led Zeppelin и вокалиста Robert'a Plant'a».

Как сообщают The Independent, Williams «носит длинный парик и подушку под рубашкой», намекая на то, что Плант располнел.

Пресс-секретарь Williams'a заявил The Telegraph, что эти обвинения были «полнейшей выдумкой и бессмыслицей».

Хотя поп-звезде было дано разрешение на строительство бассейна, он не может начать до тех пор, пока совет не получит гарантии относительно перемещения грунта и уровня вибрации, и на следующей встрече будет обсуждаться вопрос о том, чтобы потребовать от Williams'a залог, который не будет возвращён в случае любого повреждения собственности Page'a.



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КомментарииСкрыть/показать 8 )

SideshowBob


16 янв 2019, 11:31		"а советник председателя Квентин Маршалл также призвал пару отложить в сторону свои разногласия и обсудить проблему."

ЧТООООООО? ПАРУ?
XDDD

НELLECTOR


16 янв 2019, 11:34		Закопать мудака в наушниках со включённым Take That. А парик и подушку в жопу, безо всяких намёков.

Alex Chernyatinsky


16 янв 2019, 11:48		Что еще можно ожидать от грустного, одинокого педика, терзающегося отсутствием смысла жизни? Только инфантильных провокаций.

Flaming


16 янв 2019, 11:53		А я бы пожил в доме у Пейджа.
Прикольно же - мировая звезда Робби заводит мне любимые группы, да еще Планта изображает.
На телефон можно снять))

Кстати он не одинокий педик. У него жена и трое детей

НELLECTOR


16 янв 2019, 12:03		Педик - это не всегда ориентация. Часто это состояние души, на которое количество детей не влияет.

Flaming


16 янв 2019, 12:17		Когда состояние души - это пидор :-D
Разница есть)

НELLECTOR


16 янв 2019, 12:28		Состояние души Пидор - это Элвис. Величина.
А это - педик.

freeze2


16 янв 2019, 12:54		Охуенный троллинг, я лично кекнул от новости


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