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JIMMY PAGE обеспокоен текущей ситуацией
JIMMY PAGE в интервью журналу GQ выразил беспокойство из-за текущей ситуации в мире:
«Это такое очень грустное и отчаянное время, и то, что этот вирус сделал на международном уровне с семьями, с искусством и всем, что мы любим и чем дорожим, вся эта ситуация с концертами меня действительно беспокоит. Я никогда не буду одним из тех людей, которые будут записывать всё в одиночку и посылать кому-нибудь файл. Я никогда не занимался музыкой для этого, в первую очередь это было ради того, чтобы играть с кем-то ещё.
Нам нужно играть с людьми, нам нужны концерты, и нам нужно сообщество. Потому что без этого музыка ничего не значит. Играть вживую так важно для молодых музыкантов. Когда мы были молоды, у нас у всех были эти небольшие концерты, мы надеялись играть на площадках побольше, и это также важная часть общения музыкантов, играющих вместе.
Для меня это всегда было самым значимым и важным».
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Possessed
gravitgroove
Possessed
rattle_snake
gravitgroove
Конечно он не будет прежним, еще до коронавируса всем сказали, что движется похлеще 29 года, но теперь во всем западном мире. И к чему это привело тоже, вроде, все помнят.
Orthodox
Orgik
Flashback
Читаю - умиляюсь. У вас родственники или друзья врачи есть? Работники скорой помощи, стационаров, терапевты, в конце концов?
Orthodox
Alisher
____
Че-то мало теории заговоров. Где про мировое правительство, бильдебергский клуб, плоскую Землю, отрицание глобального потепления, цитаты Хазина, поддержка Трампа? Слабовато как-то
Flashback
Увы "система" показала свою полную несостоятельность в вопросе здравоохранения.
Rutger
Что касается Джимми там всяких Пейджев, и ему подобных, то забавно наблюдать, как плоть от плоти Системы, богатая и развращенная звезда, льет сопли о том, что его и ему подобных хозяюшка за ненадобностью просто убрала в комод и вытащила из другого ящика ковид)
Alisher
Flashback
Угу. А если глаза закрыть, то всем темно становится.
gravitgroove
Но главное-то не это вовсе, а что под этим соусом "заботы" идет масштабный передел рынка, не говоря уже о том, что с образованием будет в дальнейшем. Я как бы стратегию 2020 читал (один из писавших - Герман Оскарович - генсек Сбера и почетный член JP Morgan), очень неприятная штука там по многим пунктам.
И тут такое ... будто сам рогатый помог (в данном случае рассматриваю только ситуацию с цифровизацией в РФ) создать фон для ускоренных этапов по реформам, если их так можно назвать.
П.С. А Ортодокс меня, похоже, перепутал со своим "любимчиком".
gravitgroove
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