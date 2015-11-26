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JIMMY PAGE обеспокоен текущей ситуацией



JIMMY PAGE в интервью журналу GQ выразил беспокойство из-за текущей ситуации в мире:



«Это такое очень грустное и отчаянное время, и то, что этот вирус сделал на международном уровне с семьями, с искусством и всем, что мы любим и чем дорожим, вся эта ситуация с концертами меня действительно беспокоит. Я никогда не буду одним из тех людей, которые будут записывать всё в одиночку и посылать кому-нибудь файл. Я никогда не занимался музыкой для этого, в первую очередь это было ради того, чтобы играть с кем-то ещё.



Нам нужно играть с людьми, нам нужны концерты, и нам нужно сообщество. Потому что без этого музыка ничего не значит. Играть вживую так важно для молодых музыкантов. Когда мы были молоды, у нас у всех были эти небольшие концерты, мы надеялись играть на площадках побольше, и это также важная часть общения музыкантов, играющих вместе.



Для меня это всегда было самым значимым и важным».







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