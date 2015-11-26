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Jimmy Page

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Страна
United KingdomВеликобритания



19 ноя 2020 : 		 JIMMY PAGE обеспокоен текущей ситуацией

18 окт 2020 : 		 JIMMY PAGE: «Карантин позволил мне должным образом воссоединиться с гитарой»

8 апр 2020 : 		 Доступная по цене версия биографии JIMMY PAGE'a выйдет осенью

19 мар 2020 : 		 Превью новой книги JIMMY PAGE

11 фев 2020 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Я не отказывал JIMMY PAGE!»

11 ноя 2019 : 		 Выход книги JIMMY PAGE отложен

24 сен 2019 : 		 JIMMY PAGE точно напишет автобиографию

15 авг 2019 : 		 JIMMY PAGE проиграл битву с соседом-магнатом

5 авг 2019 : 		 Бывший дом оккультиста Алистера Кроули и гитариста LED ZEPPELIN сгорел дотла из-за предполагаемого поджога

16 апр 2019 : 		 Руины дома, когда-то принадлежавшего JIMMY PAGE'у и Алистеру Кроули, выставлены на продажу

28 мар 2019 : 		 JIMMY PAGE выпустит новую книгу

16 янв 2019 : 		 Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, включая музыку BLACK SABBATH

13 дек 2018 : 		 JIMMY PAGE точно «что-то выпустит в 2019 году»

1 мар 2018 : 		 JIMMY PAGE о новом сольном альбоме

15 мар 2017 : 		 Продюсированное JIMMY PAGE демо 1961 года выйдет весной

20 сен 2016 : 		 JIMMY PAGE надеется поехать в тур в 2017 году

25 дек 2015 : 		 Сгорел особняк, которым владел Алистер Кроули и JIMMY PAGE

3 дек 2015 : 		 JIMMY PAGE ответил на комментарии KEITH'a RICHARDS'a

25 ноя 2015 : 		 JIMMY PAGE начнёт запись в 2016 году

21 ноя 2015 : 		 JIMMY PAGE и участники ALICE IN CHAINS, SOUNDGARDEN исполнили хит LED ZEPPELIN

21 авг 2015 : 		 Что в планах у JIMMY PAGE'a?

7 авг 2015 : 		 JIMMY PAGE о репетициях LED ZEPPELIN после шоу 2007 года

27 июл 2015 : 		 JIMMY PAGE: «Приложу все возможные усилия для того, чтобы вновь выступать»

9 июл 2015 : 		 JIMMY PAGE проиграл ROBBIE WILLIAMS'y

8 мар 2015 : 		 Как JIMMY PAGE помирился с ROBBIE WILLIAMS'ом

20 фев 2015 : 		 JIMMY PAGE получил награду от NME
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JIMMY PAGE обеспокоен текущей ситуацией



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JIMMY PAGE в интервью журналу GQ выразил беспокойство из-за текущей ситуации в мире:

«Это такое очень грустное и отчаянное время, и то, что этот вирус сделал на международном уровне с семьями, с искусством и всем, что мы любим и чем дорожим, вся эта ситуация с концертами меня действительно беспокоит. Я никогда не буду одним из тех людей, которые будут записывать всё в одиночку и посылать кому-нибудь файл. Я никогда не занимался музыкой для этого, в первую очередь это было ради того, чтобы играть с кем-то ещё.

Нам нужно играть с людьми, нам нужны концерты, и нам нужно сообщество. Потому что без этого музыка ничего не значит. Играть вживую так важно для молодых музыкантов. Когда мы были молоды, у нас у всех были эти небольшие концерты, мы надеялись играть на площадках побольше, и это также важная часть общения музыкантов, играющих вместе.

Для меня это всегда было самым значимым и важным».

LED ZEPPELIN



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КомментарииСкрыть/показать 16 )

Possessed


19 ноя 2020, 13:21		Золотые слова... Похоже, после всего этого, мир уже не будет прежним.

gravitgroove


19 ноя 2020, 13:59		Вы реально во всю эту хуйню верите? Пзц! У вас было куча терактов на разных мероприятиях, у вас были эпидемии других коронавирусов, про которые просто не писали, та же атипичная пневмония и грипп h1n1, который постоянно мутирует и от которого умирают миллионы каждый год. Вся эта ситуация с короной (как быка оседлали) лишь повод передела рынка под цифру для сокращения персонала во всех возможных отраслях, особенно услугах. А... и теперь , как это обычно принято, штрафуют и угрожают уголовкой за отрицания опасности. Примерно так же, как и за любое иное скептическое предположение, что идет в разрез с линией партии (нет доказательств? - плОти!!! Сиди!!!) Я вообще удивлен, что все это не случилось еще в 12м году.

Possessed


19 ноя 2020, 14:20		gravitgroove, чё так орать-то? Ну не веришь - и не верь себе дальше. Тут никто никому ничего не пытается доказать.

rattle_snake


19 ноя 2020, 14:34		gravitgroove +

gravitgroove


19 ноя 2020, 14:35		Да никто не орет, просто странно читать: "Похоже, после всего этого, мир уже не будет прежним."

Конечно он не будет прежним, еще до коронавируса всем сказали, что движется похлеще 29 года, но теперь во всем западном мире. И к чему это привело тоже, вроде, все помнят.

Orthodox


19 ноя 2020, 17:50		gravitgroove, мамкину борцуну за свою и чужую свободу ещё не хватает написать, что земля плоская и нас всех обманывали корпорации))

Orgik


19 ноя 2020, 18:12		gravitgroove +1

Flashback


19 ноя 2020, 18:44		"Вы реально во всю эту хуйню верите?"

Читаю - умиляюсь. У вас родственники или друзья врачи есть? Работники скорой помощи, стационаров, терапевты, в конце концов?

Orthodox


19 ноя 2020, 19:08		Flashback, не мешай кретиномыслящим подросткам бороться "с системой" в интернетике!

Alisher


19 ноя 2020, 19:15		gravitgroove
____
Че-то мало теории заговоров. Где про мировое правительство, бильдебергский клуб, плоскую Землю, отрицание глобального потепления, цитаты Хазина, поддержка Трампа? Слабовато как-то

Flashback


19 ноя 2020, 19:36		"Flashback, не мешай кретиномыслящим подросткам бороться "с системой" в интернетике!"

Увы "система" показала свою полную несостоятельность в вопросе здравоохранения.

Rutger


19 ноя 2020, 19:51		gravitgroove, +. Весь барановирусный спектакль держится исключительно на принуждении - административном давлении, шантаже (не продадим жрачку без намордника и т.п..), угрозах и штрафах. В отличии от весны, когда ковиднутых было много, сейчас я не встречаю их вообще. Отмени принуждение к ковиду - через месяц никто о нем не вспомнит. А не случилось это раньше потому, что отчаянно разжигали мировую войнушку, то там, то сям, ибо пора уже. Не получилось, в ход пошел план В.

Что касается Джимми там всяких Пейджев, и ему подобных, то забавно наблюдать, как плоть от плоти Системы, богатая и развращенная звезда, льет сопли о том, что его и ему подобных хозяюшка за ненадобностью просто убрала в комод и вытащила из другого ящика ковид)

Alisher


19 ноя 2020, 19:54		Блядь, какой-то карнавал недачников-совков

Flashback


19 ноя 2020, 19:54		"сейчас я не встречаю их вообще"

Угу. А если глаза закрыть, то всем темно становится.

gravitgroove


19 ноя 2020, 20:07		Flashback, Есть. И я не говорю, что короны нет и не имеет последствий, и так же знаю, что наша медцина (да и не только наша) настолько беспомощна, что не справляется с ситуацией.
Но главное-то не это вовсе, а что под этим соусом "заботы" идет масштабный передел рынка, не говоря уже о том, что с образованием будет в дальнейшем. Я как бы стратегию 2020 читал (один из писавших - Герман Оскарович - генсек Сбера и почетный член JP Morgan), очень неприятная штука там по многим пунктам.
И тут такое ... будто сам рогатый помог (в данном случае рассматриваю только ситуацию с цифровизацией в РФ) создать фон для ускоренных этапов по реформам, если их так можно назвать.

П.С. А Ортодокс меня, похоже, перепутал со своим "любимчиком".

gravitgroove


19 ноя 2020, 20:11		И да... раньше были вспышки разных инфекций и вирусов, но никто не бил тревогу. С вирусом Эболы делали шум, но не сработало что-то, сейчас корона, на очереди - Нипах (гуглите, кому интересно)


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