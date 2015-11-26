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Руины дома, когда-то принадлежавшего JIMMY PAGE 'у и Алистеру Кроули, выставлены на продажу



По сообщению британской The Times, разрушенные огнём руины дома, некогда принадлежавшего гитаристу Jimmy Page'у из Led Zeppelin, а до этого Алистеру Кроули — оккультисту, которого называют «самым злым человеком в мире», — выставлены на продажу за более чем половину миллиона британских фунтов.



Усадьба Болескин на южном берегу озера Лох-Несс когда-то была домом Алистера Кроули, печально известного английского писателя, который основал свой собственный религиозный орден, экспериментировал с сексом и наркотиками и оказал влияние на контркультуру 1960-х годов. Родившийся в 1875 году, он выбрал Усадьбу Болескин специально для проведения ритуалов чёрной магии в период с 1899 по 1913 годы. Он умер в 1947 году. В 2015 году в доме разразился крупный пожар.



Jimmy Page, который был коллекционером Кроули, владел домом с 1970 по 1992 годы.









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