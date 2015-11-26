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Jimmy Page

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Страна
United KingdomВеликобритания



18 окт 2020 : 		 JIMMY PAGE: «Карантин позволил мне должным образом воссоединиться с гитарой»

8 апр 2020 : 		 Доступная по цене версия биографии JIMMY PAGE'a выйдет осенью

19 мар 2020 : 		 Превью новой книги JIMMY PAGE

11 фев 2020 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Я не отказывал JIMMY PAGE!»

11 ноя 2019 : 		 Выход книги JIMMY PAGE отложен

24 сен 2019 : 		 JIMMY PAGE точно напишет автобиографию

15 авг 2019 : 		 JIMMY PAGE проиграл битву с соседом-магнатом

5 авг 2019 : 		 Бывший дом оккультиста Алистера Кроули и гитариста LED ZEPPELIN сгорел дотла из-за предполагаемого поджога

16 апр 2019 : 		 Руины дома, когда-то принадлежавшего JIMMY PAGE'у и Алистеру Кроули, выставлены на продажу

28 мар 2019 : 		 JIMMY PAGE выпустит новую книгу

16 янв 2019 : 		 Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, включая музыку BLACK SABBATH

13 дек 2018 : 		 JIMMY PAGE точно «что-то выпустит в 2019 году»

1 мар 2018 : 		 JIMMY PAGE о новом сольном альбоме

15 мар 2017 : 		 Продюсированное JIMMY PAGE демо 1961 года выйдет весной

20 сен 2016 : 		 JIMMY PAGE надеется поехать в тур в 2017 году

25 дек 2015 : 		 Сгорел особняк, которым владел Алистер Кроули и JIMMY PAGE

3 дек 2015 : 		 JIMMY PAGE ответил на комментарии KEITH'a RICHARDS'a

25 ноя 2015 : 		 JIMMY PAGE начнёт запись в 2016 году

21 ноя 2015 : 		 JIMMY PAGE и участники ALICE IN CHAINS, SOUNDGARDEN исполнили хит LED ZEPPELIN

21 авг 2015 : 		 Что в планах у JIMMY PAGE'a?

7 авг 2015 : 		 JIMMY PAGE о репетициях LED ZEPPELIN после шоу 2007 года

27 июл 2015 : 		 JIMMY PAGE: «Приложу все возможные усилия для того, чтобы вновь выступать»

9 июл 2015 : 		 JIMMY PAGE проиграл ROBBIE WILLIAMS'y

8 мар 2015 : 		 Как JIMMY PAGE помирился с ROBBIE WILLIAMS'ом

20 фев 2015 : 		 JIMMY PAGE получил награду от NME

17 фев 2015 : 		 JIMMY PAGE получит награду от NME
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JIMMY PAGE: «Карантин позволил мне должным образом воссоединиться с гитарой»



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Легендарный гитарист LED ZEPPELIN JIMMY PAGE в новом интервью рассказал журналу Classic Rock, что он пока не готов повесить свой инструмент на гвоздь:

«Я никогда ничего не делаю просто так и никогда не делаю то, что может удивить людей. Как, к примеру, тот проект, что я сделал с моей девушкой ["Catalyst" 2019 года, с поэтом Скарлетт Сабет]. Никто не ожидал, что я сделаю что-то подобное, потому что никто не делал этого раньше. Это было действительно чудесно. Но у меня всегда есть идеи, и в тот день, когда я проснусь и у меня не будет никаких идей о том, что делать и как это делать, то это будет очень печальный день. И пока есть ощущение, что он ещё не настал.

Одна из вещей, на которую я жаловался до того, как нам всем пришлось сесть на карантин, заключалась в том, что у меня не было достаточно времени, чтобы играть на гитаре. На самом деле я мог бы сказать: "Ну вот и всё. Теперь ты можешь делать это каждый день". Так что да — это дало мне возможность воссоединиться должным образом с гитарой».

JIMMY PAGE



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