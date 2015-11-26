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JIMMY PAGE : «Карантин позволил мне должным образом воссоединиться с гитарой»



Легендарный гитарист LED ZEPPELIN JIMMY PAGE в новом интервью рассказал журналу Classic Rock, что он пока не готов повесить свой инструмент на гвоздь:



«Я никогда ничего не делаю просто так и никогда не делаю то, что может удивить людей. Как, к примеру, тот проект, что я сделал с моей девушкой ["Catalyst" 2019 года, с поэтом Скарлетт Сабет]. Никто не ожидал, что я сделаю что-то подобное, потому что никто не делал этого раньше. Это было действительно чудесно. Но у меня всегда есть идеи, и в тот день, когда я проснусь и у меня не будет никаких идей о том, что делать и как это делать, то это будет очень печальный день. И пока есть ощущение, что он ещё не настал.



Одна из вещей, на которую я жаловался до того, как нам всем пришлось сесть на карантин, заключалась в том, что у меня не было достаточно времени, чтобы играть на гитаре. На самом деле я мог бы сказать: "Ну вот и всё. Теперь ты можешь делать это каждый день". Так что да — это дало мне возможность воссоединиться должным образом с гитарой».







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