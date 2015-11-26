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Jimmy Page

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Страна
United KingdomВеликобритания



13 дек 2018 : 		 JIMMY PAGE точно «что-то выпустит в 2019 году»

1 мар 2018 : 		 JIMMY PAGE о новом сольном альбоме

15 мар 2017 : 		 Продюсированное JIMMY PAGE демо 1961 года выйдет весной

20 сен 2016 : 		 JIMMY PAGE надеется поехать в тур в 2017 году

25 дек 2015 : 		 Сгорел особняк, которым владел Алистер Кроули и JIMMY PAGE

3 дек 2015 : 		 JIMMY PAGE ответил на комментарии KEITH'a RICHARDS'a

25 ноя 2015 : 		 JIMMY PAGE начнёт запись в 2016 году

21 ноя 2015 : 		 JIMMY PAGE и участники ALICE IN CHAINS, SOUNDGARDEN исполнили хит LED ZEPPELIN

21 авг 2015 : 		 Что в планах у JIMMY PAGE'a?

7 авг 2015 : 		 JIMMY PAGE о репетициях LED ZEPPELIN после шоу 2007 года

27 июл 2015 : 		 JIMMY PAGE: «Приложу все возможные усилия для того, чтобы вновь выступать»

9 июл 2015 : 		 JIMMY PAGE проиграл ROBBIE WILLIAMS'y

8 мар 2015 : 		 Как JIMMY PAGE помирился с ROBBIE WILLIAMS'ом

20 фев 2015 : 		 JIMMY PAGE получил награду от NME

17 фев 2015 : 		 JIMMY PAGE получит награду от NME

15 фев 2015 : 		 JIMMY PAGE выпустит компиляцию саундтреков

6 фев 2015 : 		 JIMMY PAGE обещает сюрпризы

25 янв 2015 : 		 Как JIMMY PAGE поссорился с ROBBIE WILLIAMS'ом

23 дек 2014 : 		 JIMMY PAGE обещает удивить

11 дек 2014 : 		 JIMMY PAGE: "Иногда ROBERT PLANT меня удивляет"

3 окт 2014 : 		 JIMMY PAGE планирует создание группы

12 май 2014 : 		 JIMMY PAGE: «У меня много нового материала!»

24 окт 2012 : 		 JIMMY PAGE может выпустить новую музыку до конца года

17 мар 2012 : 		 JIMMY PAGE выпустит новый релиз в марте

17 ноя 2011 : 		 JIMMY PAGE станет сэром?

14 июл 2011 : 		 JIMMY PAGE присоединился на сцене к THE BLACK CROWES
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JIMMY PAGE точно «что-то выпустит в 2019 году»



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JIMMY PAGE в разговоре с "Debatable" ответил на вопрос, есть ли у него какие-либо планы насчёт каких-нибудь вещей, связанных с LED ZEPPELIN, или чего-то ещё:

«Знаете, у меня всегда что-то есть в голове, и я всегда думаю о чём-то таком и о графике релизов в течение времени. И по сути другим я никогда и не был. И очевидно, у меня есть наметки кое-чего или кое-какие проекты, которые я мог бы реализовать, но сами понимаете — всё требует времени. Так что на текущий момент у нас есть эта книга, которая вышла, и она получилась просто замечательной. И кто знает, что нам готовит будущее? Я вот не знаю. Так что сказать что-то ещё на это счёт не могу».

На вопрос о том, означает ли сказанное, что от него в 2019 году можно будет услышать что-то новое, Page ответил:

«Ах, ну да, это совсем другая история. Да, вы совершенно точно получите материал от Jimmy Page. Я могу это гарантировать».



JIMMY PAGE Says Fans Will






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

LOR


13 дек 2018, 07:54		Ремастеринг In Through the Out Door выпустит.


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