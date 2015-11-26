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JIMMY PAGE точно «что-то выпустит в 2019 году»



JIMMY PAGE в разговоре с "Debatable" ответил на вопрос, есть ли у него какие-либо планы насчёт каких-нибудь вещей, связанных с LED ZEPPELIN, или чего-то ещё:



«Знаете, у меня всегда что-то есть в голове, и я всегда думаю о чём-то таком и о графике релизов в течение времени. И по сути другим я никогда и не был. И очевидно, у меня есть наметки кое-чего или кое-какие проекты, которые я мог бы реализовать, но сами понимаете — всё требует времени. Так что на текущий момент у нас есть эта книга, которая вышла, и она получилась просто замечательной. И кто знает, что нам готовит будущее? Я вот не знаю. Так что сказать что-то ещё на это счёт не могу».



На вопрос о том, означает ли сказанное, что от него в 2019 году можно будет услышать что-то новое, Page ответил:



«Ах, ну да, это совсем другая история. Да, вы совершенно точно получите материал от Jimmy Page. Я могу это гарантировать».



















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