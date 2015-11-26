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Jimmy Page

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Страна
United KingdomВеликобритания



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Изъяты поддельные гитары JIMMY PAGE, SLASH и ACE FREHLEY



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Сотрудники таможни и пограничной службы США в международном аэропорту Вашингтона Даллес недавно изъяли 36 поддельных гитар, которые, будь они подлинными, оценивались бы примерно в 158 692 доллара США.

Гитары прибыли 15 декабря в 36 различных отправлениях из Китая. Офицеры заподозрили гитары в подделке и задержали их для продолжения расследования. Коллекция состояла из 27 гитар Gibson, шести Fender, двух CF Martin и одной гитары Paul Reed Smith.

Многие из Гибсонов были из линейки нестандартных гитар Les Paul. Среди них оказалась Jimmy Page's Gibson double neck, гриф с якобы подписью гитариста GUNS N' ROSES Slash'a, а самой дорогой была гитара Gibson Ace Frehley стоимостью 9000 долларов. В коллекцию поддельных гитар вошли также две акустические модели.

Гитары предназначались для 21 штата США и Австралии.

Специалисты CBP по импорту сотрудничали с владельцами товарных марок и подтвердили, что гитары являются поддельными. Офицеры CBPO завершили конфискацию 20 января.

Поддельные потребительские товары являются незаконными, нарушают законные права собственности, приводят к потере рабочих мест, краже налоговых поступлений из экономики страны и часто создаются на неконтролируемых объектах с использованием потенциально вредных материалов, которые могут угрожать здоровью потребителей. CBP поощряет потребителей к тому, чтобы они защищали себя и свои семьи, постоянно приобретая безопасные, подлинные товары у авторитетных продавцов.

«Транснациональные преступные организации подделывают всё, что приносит незаконные доходы, а недобросовестные продавцы набивают себе карманы, охотясь на ничего не подозревающих потребителей, — заявил Кит Флеминг, и. о. директора по операциям на местах CBP в Балтиморе. — Защита прав интеллектуальной собственности является приоритетом в сфере таможенного и пограничного контроля, и сотрудники CBP будут продолжать конфисковывать контрафактные и потенциально небезопасные потребительские товары, если они будут нами обнаружены».

С момента прибытия в страну этих гитар представители CBP больше не сталкивались с новыми партиями подделок.

CBP ежедневно обеспечивает защиту бизнеса и потребителей с помощью агрессивной программы по защите прав интеллектуальной собственности (IPR). Импорт контрафактной продукции может привести к значительным потерям доходов, нанести ущерб экономике США и поставить под угрозу здоровье и безопасность американского народа.

За среднестатистический день в 2019 году сотрудники CBP конфисковывали товары, нарушающие права интеллектуальной собственности, на сумму 4,3 млн долларов США.

В 2019 финансовом году сотрудники CBP и агенты Расследований Национальной Безопасности (HSI) конфисковали 27 599 партий, содержащих поддельные товары, в то время как в 2018 году было зафиксировано 33 810 конфискации. Однако общая предполагаемая розничная цена (MSRP) изъятых товаров, если бы они были подлинными, увеличилась и составила более 1,5 миллиарда долларов, в то время как в 2018-м эта сумма была около 1,4 миллиарда долларов.

JIMMY PAGE, SLASH And ACE FREHLEY Counterfeit Guitars Seized At Washington Dulles Airport








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КомментарииСкрыть/показать 8 )

Evil3062


10 фев 2021, 17:09		Утилизация?

Orthodox


10 фев 2021, 17:24		Evil3062, лучше бы беременным пенсионерам раздали!

Flashback


10 фев 2021, 17:32		Orthodox, да не говори... А этим мразям-учёным из Академгородка г. Новосибирска с 2012 года всё нормально, сукам, платят, а выродки жалуются. А уж эти гады врачи, что там по этому пентагонскому тырнету Путину какую чушь пишут про зарплаты, стыдно читать. Увольняют их, и поделом!

Rutger


10 фев 2021, 17:51		Также изъята партия китайских поддельных айфонов с поддельными риффами Хэммета. Эксперт СВР, слушавший их, заявил, что их хватило бы минимум на 10 новых Лайтнингов, Мастеров и Джастисов.
Контрафактные айфоны были уничтожены. CBP поощряет потребителей к тому, чтобы они защищали себя и свои семьи, постоянно приобретая безопасные, подлинные товары у авторитетных продавцов.

Orthodox


10 фев 2021, 17:57		Flashback, молодец, приплёл, таки, рашку)) Искренне верю, что в День Всех Американских Недухоскрепных Влюблённых ты выйдешь в синих трусах во двор и посветишь фонариком... и 15 февраля мы проснёмся в Прекрасной России Будущего!

Orthodox


10 фев 2021, 17:58		Rutger, китайцы ещё придумают и запишут 1000 риффов Хэммета!

Flashback


10 фев 2021, 18:06		"беременным пенсионерам раздали!"
А ты кого приплёл, хуесос?

sibterminator


10 фев 2021, 18:10		Лучше бы Олешке задонатили!


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