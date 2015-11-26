сегодня



Изъяты поддельные гитары JIMMY PAGE , SLASH и ACE FREHLEY



Сотрудники таможни и пограничной службы США в международном аэропорту Вашингтона Даллес недавно изъяли 36 поддельных гитар, которые, будь они подлинными, оценивались бы примерно в 158 692 доллара США.



Гитары прибыли 15 декабря в 36 различных отправлениях из Китая. Офицеры заподозрили гитары в подделке и задержали их для продолжения расследования. Коллекция состояла из 27 гитар Gibson, шести Fender, двух CF Martin и одной гитары Paul Reed Smith.



Многие из Гибсонов были из линейки нестандартных гитар Les Paul. Среди них оказалась Jimmy Page's Gibson double neck, гриф с якобы подписью гитариста GUNS N' ROSES Slash'a, а самой дорогой была гитара Gibson Ace Frehley стоимостью 9000 долларов. В коллекцию поддельных гитар вошли также две акустические модели.



Гитары предназначались для 21 штата США и Австралии.



Специалисты CBP по импорту сотрудничали с владельцами товарных марок и подтвердили, что гитары являются поддельными. Офицеры CBPO завершили конфискацию 20 января.



Поддельные потребительские товары являются незаконными, нарушают законные права собственности, приводят к потере рабочих мест, краже налоговых поступлений из экономики страны и часто создаются на неконтролируемых объектах с использованием потенциально вредных материалов, которые могут угрожать здоровью потребителей. CBP поощряет потребителей к тому, чтобы они защищали себя и свои семьи, постоянно приобретая безопасные, подлинные товары у авторитетных продавцов.



«Транснациональные преступные организации подделывают всё, что приносит незаконные доходы, а недобросовестные продавцы набивают себе карманы, охотясь на ничего не подозревающих потребителей, — заявил Кит Флеминг, и. о. директора по операциям на местах CBP в Балтиморе. — Защита прав интеллектуальной собственности является приоритетом в сфере таможенного и пограничного контроля, и сотрудники CBP будут продолжать конфисковывать контрафактные и потенциально небезопасные потребительские товары, если они будут нами обнаружены».



С момента прибытия в страну этих гитар представители CBP больше не сталкивались с новыми партиями подделок.



CBP ежедневно обеспечивает защиту бизнеса и потребителей с помощью агрессивной программы по защите прав интеллектуальной собственности (IPR). Импорт контрафактной продукции может привести к значительным потерям доходов, нанести ущерб экономике США и поставить под угрозу здоровье и безопасность американского народа.



За среднестатистический день в 2019 году сотрудники CBP конфисковывали товары, нарушающие права интеллектуальной собственности, на сумму 4,3 млн долларов США.



В 2019 финансовом году сотрудники CBP и агенты Расследований Национальной Безопасности (HSI) конфисковали 27 599 партий, содержащих поддельные товары, в то время как в 2018 году было зафиксировано 33 810 конфискации. Однако общая предполагаемая розничная цена (MSRP) изъятых товаров, если бы они были подлинными, увеличилась и составила более 1,5 миллиарда долларов, в то время как в 2018-м эта сумма была около 1,4 миллиарда долларов.



















+0 -0



( 8 ) просмотров: 734

