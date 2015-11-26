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все новости группы
Jimmy Page
Великобритания
Hard Rock
http://www.jimmypage.com/
28 мар 2019
:
JIMMY PAGE выпустит новую книгу
16 янв 2019
:
Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, включая музыку BLACK SABBATH
13 дек 2018
:
JIMMY PAGE точно «что-то выпустит в 2019 году»
1 мар 2018
:
JIMMY PAGE о новом сольном альбоме
15 мар 2017
:
Продюсированное JIMMY PAGE демо 1961 года выйдет весной
20 сен 2016
:
JIMMY PAGE надеется поехать в тур в 2017 году
25 дек 2015
:
Сгорел особняк, которым владел Алистер Кроули и JIMMY PAGE
3 дек 2015
:
JIMMY PAGE ответил на комментарии KEITH'a RICHARDS'a
25 ноя 2015
:
JIMMY PAGE начнёт запись в 2016 году
21 ноя 2015
:
JIMMY PAGE и участники ALICE IN CHAINS, SOUNDGARDEN исполнили хит LED ZEPPELIN
21 авг 2015
:
Что в планах у JIMMY PAGE'a?
7 авг 2015
:
JIMMY PAGE о репетициях LED ZEPPELIN после шоу 2007 года
27 июл 2015
:
JIMMY PAGE: «Приложу все возможные усилия для того, чтобы вновь выступать»
9 июл 2015
:
JIMMY PAGE проиграл ROBBIE WILLIAMS'y
8 мар 2015
:
Как JIMMY PAGE помирился с ROBBIE WILLIAMS'ом
20 фев 2015
:
JIMMY PAGE получил награду от NME
17 фев 2015
:
JIMMY PAGE получит награду от NME
15 фев 2015
:
JIMMY PAGE выпустит компиляцию саундтреков
6 фев 2015
:
JIMMY PAGE обещает сюрпризы
25 янв 2015
:
Как JIMMY PAGE поссорился с ROBBIE WILLIAMS'ом
23 дек 2014
:
JIMMY PAGE обещает удивить
11 дек 2014
:
JIMMY PAGE: "Иногда ROBERT PLANT меня удивляет"
3 окт 2014
:
JIMMY PAGE планирует создание группы
12 май 2014
:
JIMMY PAGE: «У меня много нового материала!»
24 окт 2012
:
JIMMY PAGE может выпустить новую музыку до конца года
17 мар 2012
:
JIMMY PAGE выпустит новый релиз в марте
17 ноя 2011
:
JIMMY PAGE станет сэром?
14 июл 2011
:
JIMMY PAGE присоединился на сцене к THE BLACK CROWES
5 июн 2011
:
JIMMY PAGE присоединился на сцене к DONOVAN
25 авг 2010
:
JIMMY PAGE сообщил дату выхода иллюстрированной автобиографии
15 июл 2010
:
Бывший дом JIMMY PAGE'а продается за 12 миллионов долларов.
12 июн 2010
:
JIMMY PAGE введен в 'Mojo Hall Of Fame'
11 янв 2010
:
JIMMY PAGE намерен сделать на сольном альбоме «радикальные музыкальные заявления»
8 янв 2010
:
JIMMY PAGE представил коллекцию "рок-н-ролльных" марок Королевской почты
12 сен 2009
:
JIMMY PAGE не хочет писать автобиографию
6 апр 2009
:
JIMMY PAGE представил JEFF'a BECK'a в Зал Славы Рок-н-ролла
21 мар 2007
:
Знаменитая двухгрифовая гитара JIMMY PAGE'а возвращается
7 сен 2006
:
JIMMY PAGE сыграл на новом альбоме JERRY LEE LEWIS
сегодня
JIMMY PAGE
выпустит новую книгу
Genesis Publications объявили о том, что в этом году состоится релиз новой книги JIMMY PAGE, получившей название "The Anthology".
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Nepalcev
28 мар 2019, 18:38
А почему я попадаю сюда по ссылке "28 мар 2019 : Новое видео RAMMSTEIN" из раздела новостей Раммов?
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Nepalcev
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).