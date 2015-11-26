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Гитара JIMMY PAGE может уйти за 150 000 долларов



Olympic White 1971 Fender Stratocaster, владельцем которой являлся JIMMY PAGE в начале 90-х, выставлена на аукцион Gotta Have Rock and Roll. Ожидается, что она может быть продана примерно за 150 000 долларов.



Гитарист LED ZEPPELIN впервые столкнулся с этой гитарой в 1991 году, когда переехал на озеро Тахо для записи альбома COVERDALE/PAGE с David'ом Coverdale'ом. Coverdale жил в этом месте и решил, что будет лучше быть вместе для записи альбома. В этот период жизни Page не выступал на многочисленных концертах и любил отрываться в небольших заведениях и барах.



В пятницу, 24 мая 1991 года, Page зашёл в знаменитый бар Legends, никому ничего не сказав. В тот вечер выступала группа PUBLIC EYE, популярная на озере Тахо. Jimmy хотел джемовать с ними, но он не взял с собой ни одной гитары во время своего пребывания на озере Тахо. Соло-гитарист PUBLIC EYE Robbie Cade предложил ему несколько гитар, включая Les Paul, но Jimmy ответил: "Я люблю играть только на Stratocasters". Тогда Robbie Cade предложил Page свой Olympic White Strat 1971 года, и Page мгновенно в него влюбился. У Page'а был такой же в годы его творчества в ZEPPELIN, но его украли, и это стало своего рода «воссоединением». Они джемовали всю ночь, и в знак благодарности эту гитару разрешили забрать в коллекцию Jimmy. В субботу он снова вернулся, чтобы джемовать, и 1 июня 1991 года он снова использовал эту гитару. Robbie думал, что это был последний раз, когда он видит этот инструмент, однако по возвращении из отпуска он был немало удивлен, увидев, что Jimmy принёс гитару обратно в Legends и отдал её в знак благодарности. Page «записывал» альбом COVERDALE/PAGE во время пребывания на озере Тахо, но уехал, чтобы записываться в нормальной студии.







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