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Jimmy Page

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Страна
United KingdomВеликобритания



12 авг 2021 : 		 Гитара JIMMY PAGE может уйти за 150 000 долларов

10 фев 2021 : 		 Изъяты поддельные гитары JIMMY PAGE, SLASH и ACE FREHLEY

7 дек 2020 : 		 Гитарист LED ZEPPELIN играл на гитаре каждый день, когда был на самоизоляции

19 ноя 2020 : 		 JIMMY PAGE обеспокоен текущей ситуацией

18 окт 2020 : 		 JIMMY PAGE: «Карантин позволил мне должным образом воссоединиться с гитарой»

8 апр 2020 : 		 Доступная по цене версия биографии JIMMY PAGE'a выйдет осенью

19 мар 2020 : 		 Превью новой книги JIMMY PAGE

11 фев 2020 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Я не отказывал JIMMY PAGE!»

11 ноя 2019 : 		 Выход книги JIMMY PAGE отложен

24 сен 2019 : 		 JIMMY PAGE точно напишет автобиографию

15 авг 2019 : 		 JIMMY PAGE проиграл битву с соседом-магнатом

5 авг 2019 : 		 Бывший дом оккультиста Алистера Кроули и гитариста LED ZEPPELIN сгорел дотла из-за предполагаемого поджога

16 апр 2019 : 		 Руины дома, когда-то принадлежавшего JIMMY PAGE'у и Алистеру Кроули, выставлены на продажу

28 мар 2019 : 		 JIMMY PAGE выпустит новую книгу

16 янв 2019 : 		 Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, включая музыку BLACK SABBATH

13 дек 2018 : 		 JIMMY PAGE точно «что-то выпустит в 2019 году»

1 мар 2018 : 		 JIMMY PAGE о новом сольном альбоме

15 мар 2017 : 		 Продюсированное JIMMY PAGE демо 1961 года выйдет весной

20 сен 2016 : 		 JIMMY PAGE надеется поехать в тур в 2017 году

25 дек 2015 : 		 Сгорел особняк, которым владел Алистер Кроули и JIMMY PAGE

3 дек 2015 : 		 JIMMY PAGE ответил на комментарии KEITH'a RICHARDS'a

25 ноя 2015 : 		 JIMMY PAGE начнёт запись в 2016 году

21 ноя 2015 : 		 JIMMY PAGE и участники ALICE IN CHAINS, SOUNDGARDEN исполнили хит LED ZEPPELIN

21 авг 2015 : 		 Что в планах у JIMMY PAGE'a?

7 авг 2015 : 		 JIMMY PAGE о репетициях LED ZEPPELIN после шоу 2007 года

27 июл 2015 : 		 JIMMY PAGE: «Приложу все возможные усилия для того, чтобы вновь выступать»
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Гитара JIMMY PAGE может уйти за 150 000 долларов



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Olympic White 1971 Fender Stratocaster, владельцем которой являлся JIMMY PAGE в начале 90-х, выставлена на аукцион Gotta Have Rock and Roll. Ожидается, что она может быть продана примерно за 150 000 долларов.

Гитарист LED ZEPPELIN впервые столкнулся с этой гитарой в 1991 году, когда переехал на озеро Тахо для записи альбома COVERDALE/PAGE с David'ом Coverdale'ом. Coverdale жил в этом месте и решил, что будет лучше быть вместе для записи альбома. В этот период жизни Page не выступал на многочисленных концертах и любил отрываться в небольших заведениях и барах.

В пятницу, 24 мая 1991 года, Page зашёл в знаменитый бар Legends, никому ничего не сказав. В тот вечер выступала группа PUBLIC EYE, популярная на озере Тахо. Jimmy хотел джемовать с ними, но он не взял с собой ни одной гитары во время своего пребывания на озере Тахо. Соло-гитарист PUBLIC EYE Robbie Cade предложил ему несколько гитар, включая Les Paul, но Jimmy ответил: "Я люблю играть только на Stratocasters". Тогда Robbie Cade предложил Page свой Olympic White Strat 1971 года, и Page мгновенно в него влюбился. У Page'а был такой же в годы его творчества в ZEPPELIN, но его украли, и это стало своего рода «воссоединением». Они джемовали всю ночь, и в знак благодарности эту гитару разрешили забрать в коллекцию Jimmy. В субботу он снова вернулся, чтобы джемовать, и 1 июня 1991 года он снова использовал эту гитару. Robbie думал, что это был последний раз, когда он видит этот инструмент, однако по возвращении из отпуска он был немало удивлен, увидев, что Jimmy принёс гитару обратно в Legends и отдал её в знак благодарности. Page «записывал» альбом COVERDALE/PAGE во время пребывания на озере Тахо, но уехал, чтобы записываться в нормальной студии.

JIMMY PAGE-Played 1971 Fender Stratocaster Is Being Auctioned



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove


12 авг 2021, 22:04		Ну конечно, твою мать, а как же еще? Стpанно, что не за 500 000!!! А вообще, даpенное не даpят! Не удивлюсь, если окажется, что выкупил тот самый, что и даpил.


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