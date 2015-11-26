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Гитарист LED ZEPPELIN играл на гитаре каждый день, когда был на самоизоляции



Легендарный гитарист LED ZEPPELIN Jimmy Page рассказал журналу Total Guitar в новом интервью, что использовал время простоя из-за коронавируса для восстановления связи со своим инструментом:



«В сложившихся обстоятельствах, когда произошла блокировка и изоляция, я взял гитару в руки и решил играть на ней каждый день. Дело в том, что до локдауна всё дошло до того, что я постоянно жаловался, что у меня не было достаточно времени, чтобы играть на гитаре, потому что приходилось заниматься другими вещами.

Удивительно, как много всего происходило, даже с LED ZEPPELIN, так что я не находил достаточно времени, чтобы играть на гитаре столько, сколько хотелось бы. Желание было, но я не играл. Я подумал, что так не должно быть. Теперь я буду играть. Я не хочу, чтобы это выглядело так, будто я спрятал гитары. Всё было не так. Но было так много вещей, которые всё так же мешали играть — или играть так, как вам нужно, если вы всё ещё изучаете инструмент».



Когда интервьюер сказал Page'у, что многие люди с удовольствием посмотрели бы, как он снова играет, гитарист ответил:



«Такая идея возникла до того, как всех закрыли. Но настанет время, когда мы сможем играть, так что дело в том, чтобы понять, как это сделать, если уж это делать, и припасти несколько сюрпризов, понимаете?



Я думал об этом. Но я подумал, что лучше сначала я как следует попрактикуюсь [смеётся], потому что прошло много времени с тех пор, как состоялся концерт LED ZEPPELIN на арене O2. Надеюсь, однажды мы встретимся, когда я буду играть на этом мифическом шоу».







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