6 ноя 2023



JIMMY PAGE выступил впервые за 8 лет



JIMMY PAGE выступил в рамках проходившей третьего ноября церемонии введения в Rock And Roll Hall Of Fame и почтил память своего "героя", Линка Рэя, исполнив композицию "Rumble".







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