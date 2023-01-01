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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 37
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 30
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*Новое видео KING DIAMOND 22
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Jimmy Page

*
Страна
United KingdomВеликобритания



6 ноя 2023 : 		 JIMMY PAGE выступил впервые за 8 лет

14 апр 2022 : 		 Гитарист LED ZEPPELIN заявил, что работает над несколькими проектами

12 авг 2021 : 		 Гитара JIMMY PAGE может уйти за 150 000 долларов

10 фев 2021 : 		 Изъяты поддельные гитары JIMMY PAGE, SLASH и ACE FREHLEY

7 дек 2020 : 		 Гитарист LED ZEPPELIN играл на гитаре каждый день, когда был на самоизоляции

19 ноя 2020 : 		 JIMMY PAGE обеспокоен текущей ситуацией

18 окт 2020 : 		 JIMMY PAGE: «Карантин позволил мне должным образом воссоединиться с гитарой»

8 апр 2020 : 		 Доступная по цене версия биографии JIMMY PAGE'a выйдет осенью

19 мар 2020 : 		 Превью новой книги JIMMY PAGE

11 фев 2020 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Я не отказывал JIMMY PAGE!»

11 ноя 2019 : 		 Выход книги JIMMY PAGE отложен

24 сен 2019 : 		 JIMMY PAGE точно напишет автобиографию

15 авг 2019 : 		 JIMMY PAGE проиграл битву с соседом-магнатом

5 авг 2019 : 		 Бывший дом оккультиста Алистера Кроули и гитариста LED ZEPPELIN сгорел дотла из-за предполагаемого поджога

16 апр 2019 : 		 Руины дома, когда-то принадлежавшего JIMMY PAGE'у и Алистеру Кроули, выставлены на продажу

28 мар 2019 : 		 JIMMY PAGE выпустит новую книгу

16 янв 2019 : 		 Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, включая музыку BLACK SABBATH

13 дек 2018 : 		 JIMMY PAGE точно «что-то выпустит в 2019 году»

1 мар 2018 : 		 JIMMY PAGE о новом сольном альбоме

15 мар 2017 : 		 Продюсированное JIMMY PAGE демо 1961 года выйдет весной

20 сен 2016 : 		 JIMMY PAGE надеется поехать в тур в 2017 году

25 дек 2015 : 		 Сгорел особняк, которым владел Алистер Кроули и JIMMY PAGE

3 дек 2015 : 		 JIMMY PAGE ответил на комментарии KEITH'a RICHARDS'a

25 ноя 2015 : 		 JIMMY PAGE начнёт запись в 2016 году

21 ноя 2015 : 		 JIMMY PAGE и участники ALICE IN CHAINS, SOUNDGARDEN исполнили хит LED ZEPPELIN

21 авг 2015 : 		 Что в планах у JIMMY PAGE'a?
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|||| 6 ноя 2023

JIMMY PAGE выступил впервые за 8 лет



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JIMMY PAGE выступил в рамках проходившей третьего ноября церемонии введения в Rock And Roll Hall Of Fame и почтил память своего "героя", Линка Рэя, исполнив композицию "Rumble".




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