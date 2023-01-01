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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 30
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 23
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 20
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Jimmy Page

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Страна
United KingdomВеликобритания



2 дек 2023 : 		 JIMMY PAGE выпускает усилители

6 ноя 2023 : 		 JIMMY PAGE выступил впервые за 8 лет

14 апр 2022 : 		 Гитарист LED ZEPPELIN заявил, что работает над несколькими проектами

12 авг 2021 : 		 Гитара JIMMY PAGE может уйти за 150 000 долларов

10 фев 2021 : 		 Изъяты поддельные гитары JIMMY PAGE, SLASH и ACE FREHLEY

7 дек 2020 : 		 Гитарист LED ZEPPELIN играл на гитаре каждый день, когда был на самоизоляции

19 ноя 2020 : 		 JIMMY PAGE обеспокоен текущей ситуацией

18 окт 2020 : 		 JIMMY PAGE: «Карантин позволил мне должным образом воссоединиться с гитарой»

8 апр 2020 : 		 Доступная по цене версия биографии JIMMY PAGE'a выйдет осенью

19 мар 2020 : 		 Превью новой книги JIMMY PAGE

11 фев 2020 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Я не отказывал JIMMY PAGE!»

11 ноя 2019 : 		 Выход книги JIMMY PAGE отложен

24 сен 2019 : 		 JIMMY PAGE точно напишет автобиографию

15 авг 2019 : 		 JIMMY PAGE проиграл битву с соседом-магнатом

5 авг 2019 : 		 Бывший дом оккультиста Алистера Кроули и гитариста LED ZEPPELIN сгорел дотла из-за предполагаемого поджога

16 апр 2019 : 		 Руины дома, когда-то принадлежавшего JIMMY PAGE'у и Алистеру Кроули, выставлены на продажу

28 мар 2019 : 		 JIMMY PAGE выпустит новую книгу

16 янв 2019 : 		 Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, включая музыку BLACK SABBATH

13 дек 2018 : 		 JIMMY PAGE точно «что-то выпустит в 2019 году»

1 мар 2018 : 		 JIMMY PAGE о новом сольном альбоме

15 мар 2017 : 		 Продюсированное JIMMY PAGE демо 1961 года выйдет весной

20 сен 2016 : 		 JIMMY PAGE надеется поехать в тур в 2017 году

25 дек 2015 : 		 Сгорел особняк, которым владел Алистер Кроули и JIMMY PAGE

3 дек 2015 : 		 JIMMY PAGE ответил на комментарии KEITH'a RICHARDS'a

25 ноя 2015 : 		 JIMMY PAGE начнёт запись в 2016 году

21 ноя 2015 : 		 JIMMY PAGE и участники ALICE IN CHAINS, SOUNDGARDEN исполнили хит LED ZEPPELIN
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JIMMY PAGE выпускает усилители



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JIMMY PAGE представил новую линейку именных усилителей Sundragon.

«Super Dragon — это точное воссоздание моего усилителя "номер 1". После записи первой пластинки Led Zeppelin и создания звучания, определяющего рок-гитару, мне понадобился усилитель, способный воспроизводить эту широкую палитру звуков, включая свет и тень, в студии и на живых концертах.

Важны были не только громкость и тембр, но и достаточная мощность, чтобы услышать тонкости различных аспектов моей игры на гитаре. Я экспериментировал с различными усилителями, пока не услышал о парне из США по имени Тони Фрэнк, который занимался модификацией усилителей Marshall. Я отправил Фрэнку свой любимый Marshall, Super Bass 1968 года, и результат оказался именно тем, что я искал. Модификация Фрэнка увеличила мощность усилителя и расширила динамический диапазон. Этот усилитель стал основным усилителем для живых выступлений, а также основным усилителем, на который я полагался в студии при записи всех альбомов Led Zeppelin, начиная с "Zeppelin II" и дальше».

JIMMY PAGE Unveils New Signature Super Dragon Half-Stack Amplifier




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