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JIMMY PAGE выпускает усилители



JIMMY PAGE представил новую линейку именных усилителей Sundragon.



«Super Dragon — это точное воссоздание моего усилителя "номер 1". После записи первой пластинки Led Zeppelin и создания звучания, определяющего рок-гитару, мне понадобился усилитель, способный воспроизводить эту широкую палитру звуков, включая свет и тень, в студии и на живых концертах.



Важны были не только громкость и тембр, но и достаточная мощность, чтобы услышать тонкости различных аспектов моей игры на гитаре. Я экспериментировал с различными усилителями, пока не услышал о парне из США по имени Тони Фрэнк, который занимался модификацией усилителей Marshall. Я отправил Фрэнку свой любимый Marshall, Super Bass 1968 года, и результат оказался именно тем, что я искал. Модификация Фрэнка увеличила мощность усилителя и расширила динамический диапазон. Этот усилитель стал основным усилителем для живых выступлений, а также основным усилителем, на который я полагался в студии при записи всех альбомов Led Zeppelin, начиная с "Zeppelin II" и дальше».







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