Новое видео STEVE HACKETT



"Beasts In Our Time", новое видео STEVE'a HACKETT'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "At The Edge Of Light", выходящего 25 января.



Трек-лист:



"Fallen Walls And Pedestals"

"Beasts In Our Time"

"Under The Eye Of The Sun"

"Underground Railroad"

"Those Golden Wings"

"Shadow And Flame"

"Hungry Years"

"Descent"

"Conflict"

"Peace"





















