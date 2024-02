сегодня



STEVE HACKETT о GENESIS



STEVE HACKETT в интервью Ultimate-Guitar.com рассказал о работе с Peter'ом Gabriel'ом:



«Я бы сказал, что на ранних этапах развития Genesis работать с Peter'ом Gabriel'ом было несколько проще. И я полагаю, что мы сделали несколько замечательных альбомов вместе — "Foxtrot" и "Selling England By The Pound", они, на мой взгляд, просто феноменальны. Я думаю, что на ни на одном из них нет слабых треков. И в этом сила коллективной команды авторов песен, сочинивших их.



К тому времени, когда вышел "The Lamb Lies Down On Broadway", — последний альбом Peter'а в Genesis — группа начала распадаться на фракции. Было очевидно, что тот же Peter не намерен оставаться. Казалось, что между ним и Tony [Banks'ом] идёт соревнование — сколько аудиопространства они смогут заполнить. И это означает, что получилась очень напряжённая, перегруженная виртуозная работа на клавишных и очень напряжённая повествовательная лирика со стороны Peter'a. И эти два пути, похоже, в значительной степени столкнулись. Стало сложнее определить, что могут делать другие инструменты — потому что в результате стало меньше "пространства для дыхания"».







