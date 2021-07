30 июл 2021



Новое видео STEVE HACKETT



STEVE HACKETT выпустит новый студийный материал, получивший название "Surrender Of Silence", десятого сентября на InsideOut Music. В записи пластинки принимали участие туровые музыканты: Roger King (клавишные, программирование и оркестровки), Rob Townsend (саксофон, кларнет), Jonas Reingold (бас), Nad Sylvan (вокал) и Craig Blundell (барабаны), Phil Ehart и Nick D'Virgilio (барабаны), Amanda Lehmann, Durga и Lorelei McBroom, Christine Townsend (виолончель, скрипка), Malik Mansurov (тар) и Sodirkhon Ubaidulloev (дутар).



Трек-лист:



01. The Obliterati (02:17)



02. Natalia (06:17)



03. Relaxation Music For Sharks (Featuring Feeding Frenzy) (04:36)



04. Wingbeats (05:20)



05. The Devil's Cathedral (06:31)



06. Held In The Shadows (06:20)



07. Shanghai To Samarkand (08:27)



08. Fox's Tango (04:21)



09. Day Of The Dead (06:25)



10. Scorched Earth (06:03)



11. Esperanza (01:04)



Видео на "Fox’s Tango" доступно для просмотра ниже.







+0 -1



просмотров: 101