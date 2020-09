27 сен 2020



Фрагмент нового релиза STEVE HACKETT



Двадцать пятого октября на InsideOut Music состоится релиз нового концертного альбома STEVE HACKETT "Selling England By The Pound & Spectral Mornings: Live At Hammersmith", в записи которого принимали участие Roger King (клавишные), Jonas Reingold (бас), Rob Townsend (саксофон, флейте), Craig Blundell (барабаны и перкуссия) и Nad Sylvan (вокал). Специальными гостями на этом вечере стали брат Steve'a John Hackett (флейта) и Amanda Lehmann (гитара и вокал). Фрагмент из этого релиза, "The Cinema Show", доступен ниже. Он будет доступен в следующих вариантах: Limited Edition Deluxe 2CD+Blu-ray+DVD Artbook; 2CD+Blu-ray Digipak; 2CD+DVD Multibox; Limited Edition 4LP+2CD Box Set и в цифровом варианте.



Трек-лист:



CD1

Intro

"Every Day"

"Under The Eye Of The Sun"

"Fallen Walls And Pedestals"

"Beasts Of Our Time"

"The Virgin And The Gypsy"

"Tigermoth"

"Spectral Mornings"

"The Red Flower Of Tai Chi Blooms Everywhere"

"Clocks - Angel Of Mons"

"Dancing With The Moonlit Knight"

"I Know What I Like (In Your Wardrobe)"



CD2

"Firth Of Fifth"

"More Fool Me"

"The Battle Of Epping Forest"

"After The Ordeal"

"The Cinema Show"

"Aisle of Plenty"

"Deja Vu"

"Dance On A Volcano"

"Los Endos"







