сегодня



Новая песня STEVE HACKETT



25 января STEVE HACKETT выпустит новую сольную работу, получившую название "At The Edge Of Light", которая будет доступна в различных версиях: медиабук с бонус-DVD, в который войдет 5.1 версия альбома и документальные ролики; обычное издание в стекле, цифровой вариант и версия на виниле с бонус-CD.



Трек-лист:



"Fallen Walls And Pedestals"

"Beasts In Our Time"

"Under The Eye Of The Sun"

"Underground Railroad"

"Those Golden Wings"

"Shadow And Flame"

"Hungry Years"

"Descent"

"Conflict"

"Peace"



Композиция "Underground Railroad" доступна для прослушивания ниже.

















+0 -0









просмотров: 129