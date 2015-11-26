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*Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!» 36
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Steve Hackett

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23 дек 2018 : 		 Новая песня STEVE HACKETT

4 дек 2018 : 		 Новое видео STEVE HACKETT

30 окт 2018 : 		 STEVE HACKETT выпустит альбом зимой

27 авг 2018 : 		 STEVE HACKETT о туре с оркестром

2 фев 2018 : 		 Кавер-версия GTR от STEVE HACKETT

16 янв 2018 : 		 Концертное видео STEVE HACKETT

8 дек 2017 : 		 Трейлер концертного релиза STEVE HACKETT

10 ноя 2017 : 		 Концертный релиз STEVE HACKETT выйдет зимой

24 мар 2017 : 		 Концертное видео STEVE HACKETT

12 мар 2017 : 		 Новое видео STEVE HACKETT

16 дек 2016 : 		 Новый альбом STEVE HACKETT выйдет в марте

4 окт 2016 : 		 Новый альбом STEVE HACKETT выйдет весной

14 июн 2016 : 		 Фрагмент нового DVD STEVE HACKETT

30 май 2016 : 		 Фрагмент нового DVD STEVE HACKETT

7 май 2016 : 		 Концертный релиз STEVE HACKETT выйдет летом

20 мар 2015 : 		 Видео с текстом от STEVE HACKETT

26 фев 2015 : 		 ROINE STOLT в группе STEVE'a HACKETT'a

13 фев 2015 : 		 Трейлер нового альбома STEVE HACKETT

14 янв 2015 : 		 Трейлер нового альбома STEVE HACKETT

10 дек 2014 : 		 STEVE HACKETT выпустит новый альбом в марте

18 сен 2012 : 		 Трек-лист "Genesis Revisited II" STEVE HACKETT

30 авг 2012 : 		 STEVE HACKETT выпустит " Genesis Revisited II" в октябре

11 дек 2010 : 		 STEVE HACKETT выпустил концертный альбом

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Новая песня STEVE HACKETT



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25 января STEVE HACKETT выпустит новую сольную работу, получившую название "At The Edge Of Light", которая будет доступна в различных версиях: медиабук с бонус-DVD, в который войдет 5.1 версия альбома и документальные ролики; обычное издание в стекле, цифровой вариант и версия на виниле с бонус-CD.

Трек-лист:

"Fallen Walls And Pedestals"
"Beasts In Our Time"
"Under The Eye Of The Sun"
"Underground Railroad"
"Those Golden Wings"
"Shadow And Flame"
"Hungry Years"
"Descent"
"Conflict"
"Peace"

Композиция "Underground Railroad" доступна для прослушивания ниже.

STEVE HACKETT Streaming New Song "Underground Railroad"







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