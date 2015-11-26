Новая песня STEVE HACKETT

25 января STEVE HACKETT выпустит новую сольную работу, получившую название "At The Edge Of Light", которая будет доступна в различных версиях: медиабук с бонус-DVD, в который войдет 5.1 версия альбома и документальные ролики; обычное издание в стекле, цифровой вариант и версия на виниле с бонус-CD.
Трек-лист:
"Fallen Walls And Pedestals"
"Beasts In Our Time"
"Under The Eye Of The Sun"
"Underground Railroad"
"Those Golden Wings"
"Shadow And Flame"
"Hungry Years"
"Descent"
"Conflict"
"Peace"
Композиция "Underground Railroad" доступна для прослушивания ниже.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).