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Steve Hackett

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|||| 21 дек 2023

STEVE HACKETT: «Мне не противен тяжёлый металл»



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Steve Hackett недавно общался с Ultimate Guitar, рекламируя свой предстоящий сольный альбом "The Circus and the Nightwhale". Его спросили, что он думает о трэш-металле и металле в целом, и знаком ли он с какими-либо из этих групп, на что он ответил:

«Поскольку я придумал внедрить тэппинг в свои партии, я действительно приложил руку к приёмам, которые затем стали использовать многие гитаристы из этих жанров. Мне не противен тяжёлый металл, поверьте мне. Как бы его ни называли, какие бы подразделения ни были — трэш, дэт и всё остальное».

Hackett также отметил, что его окружение в юности — Лондон начала 1960-х — также оказало на него «металлическое влияние»:

«На самом деле я увлёкся «металлом» с 12–14 лет и далее — я принял сталь в свои руки и начал её укрощать [имея в виду гитарные струны]. Позже я открыл для себя и другие виды — нейлоновую гитару, ощущение шёлка под пальцами. Так что да, я знаю об этих группах. Я был очень хорошо знаком с хэви-металлистами».

Наконец, он отметил, что за годы работы пересекался со многими металлистами:

«Я работал со многими из них. Nuno Bettencourt выиграл European Guitar Awards, и я его поздравил. В предыдущем году меня поздравил Brian May... Масса гитаристов, с некоторыми я никогда не встречался — Steve Vai. Я думаю, что гитаристы могут быть очень щедрыми друг с другом и публично идти на контакт. Я работал с Paul'ом Gilbert'ом, Nuno и John'ом Paul'ом Jones'ом в Японии — мы вместе работали над Guitar Wars. Это "гитарный клуб"!»

STEVE HACKETT Recalls His Reaction To '80s Thrash And Death Metal -




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