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Steve Hackett

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11 авг 2022 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE HACKETT

4 июл 2022 : 		 STEVE HACKETT выпустит новый релиз осенью

27 авг 2021 : 		 Новое видео STEVE HACKETT

30 июл 2021 : 		 Новое видео STEVE HACKETT

5 июл 2021 : 		 Новое видео STEVE HACKETT

18 июн 2021 : 		 Новый альбом STEVE HACKETT выйдет осенью

10 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE HACKETT

22 дек 2020 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE HACKETT

22 ноя 2020 : 		 STEVE HACKETT представил новое видео

7 ноя 2020 : 		 STEVE HACKETT выпускает акустический альбом

27 сен 2020 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE HACKETT

7 сен 2020 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE HACKETT

15 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE HACKETT

10 июн 2020 : 		 Концертный релиз STEVE HACKETT выйдет на виниле

8 май 2020 : 		 STEVE HACKETT выпустит автобиографию

21 окт 2019 : 		 Фрагмент нового DVD STEVE HACKETT

29 сен 2019 : 		 Фрагмент нового DVD STEVE HACKETT

10 сен 2019 : 		 Фрагмент нового DVD STEVE HACKETT

19 янв 2019 : 		 Новое видео STEVE HACKETT

23 дек 2018 : 		 Новая песня STEVE HACKETT

4 дек 2018 : 		 Новое видео STEVE HACKETT

30 окт 2018 : 		 STEVE HACKETT выпустит альбом зимой

27 авг 2018 : 		 STEVE HACKETT о туре с оркестром

2 фев 2018 : 		 Кавер-версия GTR от STEVE HACKETT

16 янв 2018 : 		 Концертное видео STEVE HACKETT

8 дек 2017 : 		 Трейлер концертного релиза STEVE HACKETT
Показать далее
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|||| 11 авг 2022

Фрагмент нового релиза STEVE HACKETT



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STEVE HACKETT сообщил о том, что второго сентября (винил выйдет 25 ноября) будет выпущен новый релиз — "Genesis Revisited Live: Seconds Out & More", фрагмент из которого, "The Devil’s Cathedral", доступен ниже.

Трек-лист:

01. Apollo Intro
02. Clocks - The Angel Of Mons
03. Held In The Shadows
04. Every Day
05. The Devil's Cathedral
06. Shadow Of The Hierophant
07. Squonk
08. The Carpet Crawlers
09. Robbery, Assault And Battery
10. Afterglow
11. Firth Of Fifth
12. I Know What I Like (In Your Wardrobe)
13. The Lamb Lies Down On Broadway
14. Musical Box (Closing Section)
15. Supper's Ready
16. The Cinema Show
17. Aisle Of Plenty
18. Dance On A Volcano
19. Los Endos

STEVE HACKETT Shares "The DevilвЂ™s Cathedral" Live Video From Upcoming GENESIS Revisited Live: Seconds Out & More Release




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