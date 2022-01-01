Фрагмент нового релиза STEVE HACKETT

STEVE HACKETT сообщил о том, что второго сентября (винил выйдет 25 ноября) будет выпущен новый релиз — "Genesis Revisited Live: Seconds Out & More", фрагмент из которого, "The Devil’s Cathedral", доступен ниже.
Трек-лист:
01. Apollo Intro
02. Clocks - The Angel Of Mons
03. Held In The Shadows
04. Every Day
05. The Devil's Cathedral
06. Shadow Of The Hierophant
07. Squonk
08. The Carpet Crawlers
09. Robbery, Assault And Battery
10. Afterglow
11. Firth Of Fifth
12. I Know What I Like (In Your Wardrobe)
13. The Lamb Lies Down On Broadway
14. Musical Box (Closing Section)
15. Supper's Ready
16. The Cinema Show
17. Aisle Of Plenty
18. Dance On A Volcano
19. Los Endos
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