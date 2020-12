сегодня



Фрагмент нового релиза STEVE HACKETT



STEVE HACKETT двадцать второго января в виде лимитированного диджипака, на двойном виниле с CD и буклетом винилового формата, а также в цифровом варианте на InsideOut Music выпустит первый акустический альбом "Under A Mediterranean Sky".



Трек-лист:



01. Mdina - The Walled City (Steve Hackett / Roger King)



02. Adriatic Blue (Steve Hackett)



03. Sirocco (Steve Hackett / Jo Hackett / Roger King)



04. Joie De Vivre (Steve Hackett / Jo Hackett)



05. The Memory Of Myth (Steve Hackett / Jo Hackett / Roger King



06. Scarlatti Sonata (Domenico Scarlatti)



07. Casa Del Fauno (Steve Hackett / Roger King)



08. The Dervish And The Djin (Steve Hackett / Jo Hackett / Roger King)



09. Lorato (Steve Hackett)



10. Andalusian Heart (Steve Hackett / Jo Hackett / Roger King)



11. The Call Of The Sea (Steve Hackett)



Видео на "Mdina - The Walled City" доступно для просмотра ниже.







