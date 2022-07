4 июл 2022



STEVE HACKETT выпустит новый релиз осенью



STEVE HACKETT сообщил о том, что второго сентября (винил выйдет 25 ноября) будет выпущен новый релиз — "Genesis Revisited Live: Seconds Out & More", фрагмент из которого, Squonk, доступен ниже.



Трек-лист:



01. Apollo Intro

02. Clocks - The Angel Of Mons

03. Held In The Shadows

04. Every Day

05. The Devil's Cathedral

06. Shadow Of The Hierophant

07. Squonk

08. The Carpet Crawlers

09. Robbery, Assault And Battery

10. Afterglow

11. Firth Of Fifth

12. I Know What I Like (In Your Wardrobe)

13. The Lamb Lies Down On Broadway

14. Musical Box (Closing Section)

15. Supper's Ready

16. The Cinema Show

17. Aisle Of Plenty

18. Dance On A Volcano

19. Los Endos







