Новое видео STEVE HACKETT



STEVE HACKETT выпустит новый концептуальный альбом, получивший название "The Circus And The Nightwhale", 16 февраля на InsideOut Music. 13 треков имеют автобиографический уклон для музыканта, который говорит о своем 30-м сольном релизе: «Я люблю этот альбом. Он повествует о том, о чем я хотел сказать уже очень давно».



01. People Of The Smoke

02. These Passing Clouds

03. Taking You Down

04. Found And Lost

05. Enter The Ring

06. Get Me Out!

07. Ghost Moon And Living Love

08. Circo Inferno

09. Breakout

10. All At Sea

11. Into The Nightwhale

12. Wherever You Are

13. White Dove







