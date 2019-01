сегодня



KING CRIMSON едут в юбилейный тур



KING CRIMSON отметят пятидесятилетие творческой деятельности юбилейным туром в пятьдесят концертов. Североамериканская часть стартует в конце августа, а до этого у группы намечены выступления в Европе.



Даты выступлений:



Jun. 10 - Leipzig, DE @ Haus Auensee



Jun. 12 - Frankfurt, DE @ Jahrhunderthalle



Jun. 13 - Frankfurt, DE @ Jahrhunderthalle



Jun. 15 - Stuttgart, DE @ Liederhalle



Jun. 16 - Stuttgart, DE @ Liederhalle



Jun. 18 - London, UK @ Royal Albert Hall



Jun. 19 - London, UK @ Royal Albert Hall



Jun. 20 - London, UK @ Royal Albert Hall



Jun. 22 - Nijmegen, NL @ De Vereeniging



Jun. 23 - Nijmegen, NL @ De Vereeniging



Jun. 26 - Warsaw, PL @ Teatr Roma



Jun. 27 - Warsaw, PL @ Teatr Roma



Jun. 29 - Berlin, DE @ Zitadelle



Jul. 04 - Basel, CH @ Romisches Theater Augusta Ruarica



Jul. 08 - Verona, IT @ Arena Di Verona



Jul. 10 - Torino, IT @ Stupinigi Sonic Park



Jul. 12 - Cataluna, ES @ Doctor Music Festival



Jul. 13 - Cataluna, ES @ Doctor Music Festival



Jul. 14 - Cataluna, ES @ Doctor Music Festival



Jul. 18 - Perugia, IT @ Arena Santa Giuliana



Aug. 23 - Mexico City, MX @ Teatro Metropolitan



Aug. 24 - Mexico City, MX @ Teatro Metropolitan



Aug. 27 - Guadalajara, MX @ Teatro Diana



Aug. 29 - Mexico City, MX @ Teatro Metropolitan



Sep. 03 - Los Angeles, CA @ Greek Theatre



Sep. 05 - Oakland, CA @ Fox Theater



Sep. 06 - Oakland, CA @ Fox Theater



Sep. 08 - Denver, CO @ Paramount Theatre



Sep. 10 - Chicago, IL @ Auditorium Theatre of Roosevelt University



Sep. 12 - Washington, DC @ Warner Theatre



Sep. 14 - Toronto, ON @ Budweiser Stage



Sep. 17 - Montreal, QC @ St Denis Theatre



Sep. 19 - Boston, MA @ Wang Theater



Sep. 21 - New York, NY @ Radio City Music Hall



Sep. 23 - Philadelphia, PA @ The Met



Sep. 25 - Cleveland, OH @ Hard Rock Rocksino



Sep. 27 - Nashville, TN @ The Ryman



Sep. 29 - Atlanta, GA @ The Cobb Center



Oct. 06 - Rio de Janeiro, BR @ Rock in Rio











