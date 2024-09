сегодня



Новый релиз KING CRIMSON выйдет осенью



KING CRIMSON шестого сентября на виниле и CD выпустят концертную запись Sheltering Skies (Live Fréjus, August 27th 1982):



Side A

“Thela Hun Ginjeet”

“Matte Kudasai”

“Indiscipline”



Side B

“Red”

“Heartbeat”

“The Sheltering Sky”



Side C

“Elephant Talk”

“Neal And Jack And Me”

“Waiting Man”



Side D

“Larks’ Tongues In Aspic: Part II”

“The Sheltering Sky (Cap d’Agde)”



Featuring:

Robert Fripp: Guitar

Adrian Belew:¬ Guitar, Lead Vocal

Tony Levin: Stick, Bass Guitar and Support Vocal

Bill Bruford: Drums and Percussion







