сегодня



Новый бокс-сет KING CRIMSON



DGM & Panegyric анонсировали выпуск юбилейного бокс-сета KING CRIMSON, приуроченного к 50-летию альбома Red. Он будет выпущен на двойном CD и двойном Blu-ray и включать Dolby Atmos, 5.1 DTS-HD Master Audio Surround & Stereo миксы от Steven Wilson:



CD1 – 2024 Mixes and Additional Material

“Red

“Fallen Angel

“One More Red Nightmare

“Providence

“Starless



Additional Material

2024 Instrumental Mixes

“Fallen Angel

“One More Red Nightmare

“Starless – Edit”



Produced and Mixed by Steven Wilson



“Providence - Complete Track”*



Produced and Mixed by Robert Fripp and David Singleton



CD2 – Elemental Mixes and Session Material

“Red”

“Fallen Angel”

“One More Red Nightmare”

“Starless – Percussion”

“Starless”

The Making of Starless

“Starless – Mellotron”

“Starless - Three Saxophones”

“Starless - Basic Take”

“Starless - Sax Solos”

“Starless - Cornet and Guitar Solos”

“Starless - Cornet takes”



Produced and Mixed by David Singleton



Blu-Ray 1

USA

1 June 28th, 1974, Casino Arena, NJ

DTS-HD MA 24/192 Stereo, 2013 Mix

Mixed by Robert Fripp, David Singleton and Tony Arnold

June 28th, 1974, Casino Arena, NJ

24/48 Stereo, 2005 Mix

Mixed by Ronan Chris Murphy

24/96 Stereo, 30th Anniversary Mix

June 28th, 1974, Casino Arena, NJ

24/48 Stereo, Original album mix

A Crimson Production, Remastered by Simon Heyworth and Robert Fripp, 2001



II USA Tour Concerts

24/48 Stereo

April 17th, 1974, Muthers, Nashville, TN

April 20th, 1974, Hollywood Sportatorium, Miami, FL

May 1st, 1974, Felt Forum, New York, NY

June 4th, 1974, Municipal Auditorium, San Antonio, Texas, TX

June 19th, 1974, Shrine Auditorium, Los Angeles, California, CA



The Final US Concert

24/48 Stereo

July 1st, 1974, Central Park, New York, NY



Blu-Ray 2

Red – 2024 mixes and additional material







+0 -0



просмотров: 145