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*EKTOMORF выступят в России в мае 39
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*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 23
*Профессиональное видео с выступления AVANTASIA 17
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King Crimson

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|||| 18 фев 2025

Умер бывший барабанщик KING CRIMSON



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Джейми Мьюир, бывший барабанщик KING CRIMSON, скончался 17 февраля в возрасте 82 лет.

Bill Bruford: «Джейми Мьюир умер сегодня 17.02.2025 в Корнуолле, Великобритания, в окружении своего брата Джорджа.

Джейми был барабанщиком/перкуссионистом, с которым я работал над альбомом King Crimson «Larks' Tongues in Aspic» (1973). Он оказал на меня вулканическое воздействие, профессиональное и личное, за то короткое время, что мы были вместе много лет назад - воздействие, которое я все еще помню полвека спустя. Мне жаль, что мы потеряли связь, но его уход из наших рабочих отношений был настолько внезапным и неожиданным, что я предположил, что он больше не хочет иметь ничего общего со мной и моими коллегами по King Crimson!

Он был прекрасным, артистичным человеком, по-детски мягким. Вероятно, под этим скрывалась темная сторона. Ее можно было увидеть, когда в дождливый четверг вечером в Престоне, Ланкс, он взбирался на пульт громкоговорителя в куртке из волчьего меха, изо рта у него текла кровь (из капсулы), чтобы швырнуть цепи через сцену на свою барабанную установку. Одна из них, по словам Robert Fripp, лишь немного не долетела до него.

Его беседы с Jon Anderson на моей свадьбе 1973 года, по словам Jon'а, «изменили мою жизнь».

Джейми изменил и мою. Я считаю за честь хотя бы недолгое знакомство и общение с человеком такой тихой силы. Он произвел на меня впечатление одного из тех, о ком можно правдиво сказать, что он был прекрасным человеком. Его будет очень не хватать. Прощай, Джейми.



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18 фев 2025
D
DICK THE FUCK
спи спокойно

просмотров: 285

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