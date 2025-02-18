18 фев 2025



Умер бывший барабанщик KING CRIMSON



Джейми Мьюир, бывший барабанщик KING CRIMSON, скончался 17 февраля в возрасте 82 лет.



Bill Bruford: «Джейми Мьюир умер сегодня 17.02.2025 в Корнуолле, Великобритания, в окружении своего брата Джорджа.



Джейми был барабанщиком/перкуссионистом, с которым я работал над альбомом King Crimson «Larks' Tongues in Aspic» (1973). Он оказал на меня вулканическое воздействие, профессиональное и личное, за то короткое время, что мы были вместе много лет назад - воздействие, которое я все еще помню полвека спустя. Мне жаль, что мы потеряли связь, но его уход из наших рабочих отношений был настолько внезапным и неожиданным, что я предположил, что он больше не хочет иметь ничего общего со мной и моими коллегами по King Crimson!



Он был прекрасным, артистичным человеком, по-детски мягким. Вероятно, под этим скрывалась темная сторона. Ее можно было увидеть, когда в дождливый четверг вечером в Престоне, Ланкс, он взбирался на пульт громкоговорителя в куртке из волчьего меха, изо рта у него текла кровь (из капсулы), чтобы швырнуть цепи через сцену на свою барабанную установку. Одна из них, по словам Robert Fripp, лишь немного не долетела до него.



Его беседы с Jon Anderson на моей свадьбе 1973 года, по словам Jon'а, «изменили мою жизнь».



Джейми изменил и мою. Я считаю за честь хотя бы недолгое знакомство и общение с человеком такой тихой силы. Он произвел на меня впечатление одного из тех, о ком можно правдиво сказать, что он был прекрасным человеком. Его будет очень не хватать. Прощай, Джейми. http://www.king-crimson.com





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