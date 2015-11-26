Умер басист KING CRIMSON

Гордон Хаскелл, певший и игравший на басу в KING CRIMSON, скончался в возрасте 74 лет. Новости подтвердили официальные источники группы.
Хаскелл принимал участие в записи альбомов In the Wake of Poseidon (вокальная партия в композиции «Cadence and Cascade») и Lizard (в качестве официального члена группы: вокал и бас-гитара). После ухода из King Crimson начал свою сольную музыкальную карьеру. В 2001 году его джазовая композиция «How Wonderful You Are» стала мировым хитом.
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