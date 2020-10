сегодня



Умер басист KING CRIMSON



Гордон Хаскелл, певший и игравший на басу в KING CRIMSON, скончался в возрасте 74 лет. Новости подтвердили официальные источники группы.



Хаскелл принимал участие в записи альбомов In the Wake of Poseidon (вокальная партия в композиции «Cadence and Cascade») и Lizard (в качестве официального члена группы: вокал и бас-гитара). После ухода из King Crimson начал свою сольную музыкальную карьеру. В 2001 году его джазовая композиция «How Wonderful You Are» стала мировым хитом.







