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King Crimson

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19 окт 2020 : 		 Умер басист KING CRIMSON

8 авг 2020 : 		 KING CRIMSON выпустят концертный релиз

26 янв 2019 : 		 KING CRIMSON едут в юбилейный тур

26 июн 2018 : 		 Вышел новый концертный релиз KING CRIMSON

9 ноя 2017 : 		 Новый релиз KING CRIMSON выйдет осенью

9 июн 2017 : 		 Концертный бокс-сет KING CRIMSON доступен для предзаказа

31 янв 2015 : 		 KING CRIMSON могут выпустить новый студийный альбом

25 ноя 2014 : 		 Концертный релиз KING CRIMSON выйдет в январе

11 сен 2012 : 		 ROBERT FRIPP уходит из музыки

30 май 2011 : 		 Новое видео KING CRIMSON ProjeKct

7 апр 2011 : 		 Новый проект от участников KING CRIMSON в мае

8 дек 2009 : 		 Басист Chuck Wright работает с гитаристом KING CRIMSON

28 сен 2006 : 		 Скончался Raymond "Boz" Burrell
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Умер басист KING CRIMSON



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Гордон Хаскелл, певший и игравший на басу в KING CRIMSON, скончался в возрасте 74 лет. Новости подтвердили официальные источники группы.

Хаскелл принимал участие в записи альбомов In the Wake of Poseidon (вокальная партия в композиции «Cadence and Cascade») и Lizard (в качестве официального члена группы: вокал и бас-гитара). После ухода из King Crimson начал свою сольную музыкальную карьеру. В 2001 году его джазовая композиция «How Wonderful You Are» стала мировым хитом.

Former KING CRIMSON Singer/Bassist GORDON HASKELL Dead At 74



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