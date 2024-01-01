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ADRIAN BELEW, TONY LEVIN, STEVE VAI и DANNY CAREY открыли тур в честь KING CRIMSON
STEVE VAI, объединившийся с двумя бывшими участниками KING CRIMSON и барабанщиком TOOL под названием BEAT, опубликовал следующее сообщение:
«После лихорадочной подготовки в течение пяти месяцев я был готов к туру Beat, и вчера вечером (12 сентября) первое выступление в Сан-Хосе принесло огромное облегчение и радость.
Первое выступление в туре может быть подобно испытанию. Вы можете репетировать до посинения, но как только вы выходите на сцену, гаснет свет и появляется живая публика, жаждущая развлечений, все становится не так, как на репетиции. Но группа выступила хорошо, и мы все почувствовали облегчение от того, что провели хорошее первое шоу.
Я выступал со своей группой на протяжении последних 35 лет, и мне было очень комфортно на сцене Beat с мэтром церемоний, братом Adrian Belew во главе. Так приятно играть эту легендарную музыку для таких преданных поклонников. Я обнаружил искреннюю любовь слушателей к этой музыке, и вся группа ощутила их мощную поддержку.
Я с нетерпением жду продолжения этого тура и выступления на сцене с настолько опытными и безмерно талантливыми участниками коллектива. Не говоря уже о том, что все они — замечательные люди, с которыми мне приятно общаться. Искреннее спасибо нашей публике в Сан-Хосе за то, что сделали это первое шоу таким приятным».
Сет-лист:
Set 1:
"Neurotica"
"Neal and Jack and Me"
"Heartbeat"
"Sartori in Tangier"
"Dig Me"
"Model Man"
"Man with an Open Heart"
"Industry"
"Larks Tongues in Aspic, Pt. III"
Set 2:
"Waiting Man"
"The Sheltering Sky"
"Sleepless"
"Frame By Frame"
"Matte Kudasai"
"Elephant Talk"
"Three of a Perfect Pair"
"Indiscipline"
Encore
"Red"
"Thela Hun Ginjeet"
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