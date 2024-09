сегодня



ADRIAN BELEW, TONY LEVIN, STEVE VAI и DANNY CAREY открыли тур в честь KING CRIMSON



STEVE VAI, объединившийся с двумя бывшими участниками KING CRIMSON и барабанщиком TOOL под названием BEAT, опубликовал следующее сообщение:



«После лихорадочной подготовки в течение пяти месяцев я был готов к туру Beat, и вчера вечером (12 сентября) первое выступление в Сан-Хосе принесло огромное облегчение и радость.



Первое выступление в туре может быть подобно испытанию. Вы можете репетировать до посинения, но как только вы выходите на сцену, гаснет свет и появляется живая публика, жаждущая развлечений, все становится не так, как на репетиции. Но группа выступила хорошо, и мы все почувствовали облегчение от того, что провели хорошее первое шоу.



Я выступал со своей группой на протяжении последних 35 лет, и мне было очень комфортно на сцене Beat с мэтром церемоний, братом Adrian Belew во главе. Так приятно играть эту легендарную музыку для таких преданных поклонников. Я обнаружил искреннюю любовь слушателей к этой музыке, и вся группа ощутила их мощную поддержку.



Я с нетерпением жду продолжения этого тура и выступления на сцене с настолько опытными и безмерно талантливыми участниками коллектива. Не говоря уже о том, что все они — замечательные люди, с которыми мне приятно общаться. Искреннее спасибо нашей публике в Сан-Хосе за то, что сделали это первое шоу таким приятным».



Сет-лист:



Set 1:

"Neurotica"

"Neal and Jack and Me"

"Heartbeat"

"Sartori in Tangier"

"Dig Me"

"Model Man"

"Man with an Open Heart"

"Industry"

"Larks Tongues in Aspic, Pt. III"



Set 2:

"Waiting Man"

"The Sheltering Sky"

"Sleepless"

"Frame By Frame"

"Matte Kudasai"

"Elephant Talk"

"Three of a Perfect Pair"

"Indiscipline"



Encore

"Red"

"Thela Hun Ginjeet"







