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STEVE VAI об исполнении KING CRIMSON



STEVE VAI, в данный момент гастролирующий с проектом BEAT, в который вошли бывшие участники KING CRIMSON Adrian Belew и Tony Levin, опубликовал следующее сообщение:



«Когда мне представилась возможность выступить с таким проектом, я мысленно увидел себя на сцене и понял, что всё будет хорошо, но то, как всё обернулось на самом деле, превзошло все мои ожидания. Я обнаружил страсть, с которой публика относится к этой музыке. Каждый вечер энтузиазм и поддержка публики поражают, и всё больше и больше я чувствую себя комфортно на этой сцене, играя эту великолепную музыку и участвуя в том, что даёт поклонникам этой музыки возможность услышать её вживую после более чем 40 лет с момента выхода.



Обычно во время гастролей проходит неделя или около того, чтобы всё встало на свои места, но группа прекрасно сплотилась, и каждый вечер играть с этими музыкантами — одно удовольствие. Когда вы находитесь в туре и живёте в одном автобусе, нет никаких секретов, и вы по-настоящему узнаёте и сближаетесь с людьми, с которыми вы вместе. И я рад сообщить, что эти джентльмены — звёздные личности. Просто замечательные, внимательные, весёлые и тёплые люди.



Я каждый вечер смотрю соло Danny и полностью погружаюсь в его вдохновенную связь с барабанами. Иногда я обнаруживаю, что спотыкаюсь, пытаясь перейти к следующей партии после того, как был ошеломлён его мастерством. Какой же он замечательный человек! У нас есть всё, на что можно надеяться в гастрольном коллективе.



А Tony Levin... Даже не знаю с чего начать! Я безумно влюбился в этого человека. Настоящий джентльмен с удивительно мягким нравом и чувством юмора, а также вечный любитель фотоаппаратов, который постоянно документирует этот тур изнутри. Каждый вечер грандиозный округлый звук его баса заполняет наши внутренние слуховые мониторы, словно тёплая удобная кровать, на которую мы все ложимся душой. Его игра просто волшебна, а его вступительные соло к некоторым из этих песен каждый вечер неповторимо разнообразны и вдохновенны. Это так приятно видеть и слышать.



Я всегда уважал и восхищался вкладом Adrian'a Belew на протяжении многих лет, но возможность поработать в тесном контакте с другим гитаристом открывает то, о чём не подозревают те, кто восхищаются на расстоянии, и, таким образом, я открыл для себя по-настоящему яркую звезду. Все люди индивидуальны, но Adrian Belew — такой один. Я не могу назвать никого, похожего на него, когда речь заходит о его творческом мастерстве в области гитартроники. Я смотрю и слушаю его соло и хихикаю в недоумении. Я слышу в его голосе тёплые нотки зефира, которые он до сих пор, спустя более 40 лет, вкладывает в эти треки, и это наполняет мои уши и сердце восторгом. А сами песни... У меня нет слов, чтобы выразить, насколько великолепны эти песни для меня и для поклонников!



Он также отличный приятель-гитарист, с которым можно побаловаться тремоло. А его остроумное чувство юмора заставляет меня запрокидывать голову назад и смеяться вслух! Adrian был нашим бессменным лидером, и вместе со своим сопродюсером Angelo «Scrote» Bundini они создали это экзотическое приключение.



Моя глубокая признательность им и всем, кто участвовал в создании и поддержании этого волшебного поезда BEAT. И я должен признать то, что я называю преимуществом Vai'я во всём этом, и это поддержка, мудрость и руководство, которые я получил от отца Robert'a Fripp'a.



Я был его фанатом ещё в подростковом возрасте, но мои невинные и наивные уши не имели ни малейшего представления о том, что происходит под капотом его наследия. Но как только я начал заглядывать под капот и пытаться выучить его гитарные партии, мне стало совершенно ясно, что этот человек — монолит дисциплины, инноваций и творческой проницательности.



Для меня Robert Fripp — отец прог-музыки. Он открыл её в конце 1960-х и заново изобрёл этот жанр в 1980-х вместе с KC. Интуиция подсказывает мне, что в далёком будущем вклад отца Robert'а будет изучаться и отмечаться как тихая, но колоссальная величина, которой он является. Его музыкальный ум и уникальный подход к гитарному ремеслу делают его одним из самых ценных гениев нашей индустрии. И для меня большая честь, что он поддержал меня во всём этом и предложил жизненно важные рекомендации в том сложном деле, которое мне пришлось освоить, пытаясь передать его ум и тающие в пальцах гитарные партии с помощью моих собственных даров и ограничений.



И я хочу поблагодарить фанатов за то, что они так тепло относятся ко мне во время всего этого процесса. Я чувствую поддержку на концертах, и это очень важно для меня. Это был единственный недостающий элемент в моих мыслях об этом событии, ведь стиль игры Robert'а является неотъемлемой частью музыки и глубоко любим фанатами. Невозможно представить себе "замену" отца Robert'а, но для меня это было вполне полноценным и удовлетворительным путешествием в представлении и чествовании его блестящих нот в моей мастерской.



Другими словами, мне очень нравится играть на этом шоу!»







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