Умер Иэн Макдональд



Иэн Макдональд, один из основателей KING CRIMSON и FOREIGNER, скончался девятого февраля в возрасте 75 лет в Нью-Йорке.



Его виртуозная работа на клавишах остается в памяти всех, кто хотя бы раз слышал альбом "In The Court Of The Crimson King". В 1976 он пришел в FOREIGNER и записал с группой три первых альбома: "Foreigner" (1977), "Double Vision" (1978) и "Head Games" (1979).



Три года назад в одном из интервью он так говорил о своем решении уйти из KC после первого альбома:



«Раньше я жалел об этом и о том, что мне следовало остаться хотя бы до второго альбома. Но сейчас я не жалею об этом, потому что если бы я остался, все сложилось бы для меня совсем по-другому вплоть до настоящего момента... Я очень доволен тем, как все сложилось с тех пор».







