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King Crimson

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8 авг 2020 : 		 KING CRIMSON выпустят концертный релиз

26 янв 2019 : 		 KING CRIMSON едут в юбилейный тур

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9 ноя 2017 : 		 Новый релиз KING CRIMSON выйдет осенью

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31 янв 2015 : 		 KING CRIMSON могут выпустить новый студийный альбом

25 ноя 2014 : 		 Концертный релиз KING CRIMSON выйдет в январе

11 сен 2012 : 		 ROBERT FRIPP уходит из музыки

30 май 2011 : 		 Новое видео KING CRIMSON ProjeKct

7 апр 2011 : 		 Новый проект от участников KING CRIMSON в мае

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28 сен 2006 : 		 Скончался Raymond "Boz" Burrell
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Умер Иэн Макдональд



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Иэн Макдональд, один из основателей KING CRIMSON и FOREIGNER, скончался девятого февраля в возрасте 75 лет в Нью-Йорке.

Его виртуозная работа на клавишах остается в памяти всех, кто хотя бы раз слышал альбом "In The Court Of The Crimson King". В 1976 он пришел в FOREIGNER и записал с группой три первых альбома: "Foreigner" (1977), "Double Vision" (1978) и "Head Games" (1979).

Три года назад в одном из интервью он так говорил о своем решении уйти из KC после первого альбома:

«Раньше я жалел об этом и о том, что мне следовало остаться хотя бы до второго альбома. Но сейчас я не жалею об этом, потому что если бы я остался, все сложилось бы для меня совсем по-другому вплоть до настоящего момента... Я очень доволен тем, как все сложилось с тех пор».

IAN MCDONALD, Founding Member Of FOREIGNER And KING CRIMSON, Dies At 75



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Flashback


11 фев 2022, 15:55		Три первых альбома Foreigner - охуенны!
Светлая память!


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