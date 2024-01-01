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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 42
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 27
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*BRUCE KULICK не понимает 14
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Phil Campbell and the Bastard Sons

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PHIL CAMPBELL против телефонов



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PHIL CAMPBELL в недавнем интервью обсудил наличие телефонов у публики во время концертов:

«Как только мы выходим на сцену, можно видеть как все сразу поднимают телефоны. И я не против, чтобы кто-то немного поснимал — знаете, полпесни. Но вот люди, которых я регулярно вижу, как они сидят безучастно всё шоу и только лишь снимают. Они даже не шевелятся. И такие вещи меня очень бесят. Ты должен жить моментом. И это раздражает. Мне больше нравилось, когда люди не могли снимать. Ведь качество съёмки всё равно фиговое. Я бы предпочёл видеть, как они топают ногами или делают ещё что-нибудь... Ты выходишь на сцену, и тут же появляются камеры и телефоны. Нужно чувствовать момент. Нужно участвовать в действе. Это важно».




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