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Фрагмент новой песни BRET'a MICHAELS'a, которую он написал вместе с дочерью



Новая песня вокалиста POISON Bret'a Michaels'a "Unbroken" будет выпущена в виде сингла 15 марта. Этот трек был написан в соавторстве с его 13-летней дочерью Jorja Bleu, которая проделала «потрясающую работу», как заявил Bret: «Она сыграла на фортепиано и спела вместе со мной. Это был отличный сближающий опыт. Эта песня о преодолении невзгод».



Отрывок песни можно послушать по этому адресу.















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