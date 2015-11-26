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Bret Michaels

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1 фев 2019 : 		 Фрагмент новой песни BRET'a MICHAELS'a, которую он написал вместе с дочерью

18 ноя 2018 : 		 BRET MICHAELS выписан из больницы

12 ноя 2018 : 		 BRET MICHAELS отменил концерт из-за проблем со здоровьем

8 май 2018 : 		 Акустика от BRET MICHAELS

29 апр 2018 : 		 Акустика от BRET MICHAELS

8 ноя 2017 : 		 BRET MICHAELS выпустит рождественский сингл

5 май 2017 : 		 Новое видео BRET MICHAELS

28 мар 2017 : 		 Новый сингл BRET MICHAELS выйдет весной

23 мар 2017 : 		 BRET MICHAELS исполняет POISON

14 окт 2016 : 		 Видео с выступления BRET MICHAELS

27 май 2016 : 		 Видео с выступления BRET MICHAELS

1 май 2016 : 		 BRET MICHAELS выступил с басистом CINDERELLA

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4 май 2015 : 		 Новое видео BRET MICHAELS

9 фев 2015 : 		 Видео с выступления BRET MICHAELS

29 янв 2015 : 		 BRET MICHAELS выступил в матче NBA

1 авг 2014 : 		 BRET MICHAELS перепел классику LIONEL'а RICHIE

31 май 2014 : 		 BRET MICHAELS сократил концерт из-за проблем со здоровьем

3 апр 2014 : 		 Новое видео BRET MICHAELS

31 мар 2014 : 		 Семпл новой песни BRET MICHAELS

21 мар 2014 : 		 BRET MICHAELS выпускает сингл

8 ноя 2013 : 		 Пахни как BRET MICHAELS

24 июн 2013 : 		 Автобус BRET'a MICHAELS'a сбил оленя

6 мар 2013 : 		 Вокалиста POISON уволили из "All-Star Celebrity Apprentice"

4 мар 2013 : 		 Выход нового альбома BRET MICHAELS отложен

9 фев 2013 : 		 Новая версия 'Every Rose' BRET MICHAELS доступна для прослушивания
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Фрагмент новой песни BRET'a MICHAELS'a, которую он написал вместе с дочерью



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Новая песня вокалиста POISON Bret'a Michaels'a "Unbroken" будет выпущена в виде сингла 15 марта. Этот трек был написан в соавторстве с его 13-летней дочерью Jorja Bleu, которая проделала «потрясающую работу», как заявил Bret: «Она сыграла на фортепиано и спела вместе со мной. Это был отличный сближающий опыт. Эта песня о преодолении невзгод».

Отрывок песни можно послушать по этому адресу.



Listen To Sample Of BRET MICHAELS




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